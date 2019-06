Heidelberg. bik. Der Rahmen ist groß, der Anlass ist es auch: Am Dienstag, 25. Juni, feiert das Centrum für Asienwissenschaften und Transkulturelle Studien (CATS) in Bergheim auf dem Areal der ehemaligen Hautklinik in der Voßstraße 2 Einweihung. Zwei Politikerinnen aus Stuttgart haben sich zur Eröffnung um 17 Uhr angekündigt: Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Finanzministerin Edith Sitzmann.

Ganz besondere Gäste sind zwei asiatische Künstler: die in Indien lebende Fotografin, Installationskünstlerin und Frauenrechtlerin Sheba Chhachhi, und der chinesische Konzeptkünstler, Bildhauer und Kurator Ai Weiwei. Er arbeitet seit vier Jahren von Berlin aus, seine Ateliers in China wurden inzwischen abgerissen. Beide stellen im Rahmen der Veranstaltung eigene Werke vor. Übertragen wird das in mehrere Hörsäle und auf eine große Plasma-Leinwand auf dem CATS-Gelände. Um 19.30 Uhr findet man Ai Weiwei noch einmal im Gespräch mit Studenten.

CATS wird auf dem Campus Bergheim das Heidelberger Centrum für Transkulturelle Studien, das Südasien-Institut, das Zentrum für Ostasienwissenschaften und das Institut für Ethnologie mit seinem Schwerpunkt auf Südostasien zusammenführen. Innerhalb von drei Jahren wurden vier Gebäude der ehemaligen Hautklinik dafür renoviert und ausgebaut. In ihrer Mitte entstand die gemeinsame Bibliothek, die über vier Geschosse in die Tiefe reicht. Das Projekt kostete 30,8 Millionen Euro.

Den ganzen Tag über können Interessierte am Einweihungsprogramm teilhaben. So präsentieren um 10 Uhr Asienwissenschaftler ihre Lieblingsobjekte im Völkerkundemuseum. Im CATS gibt es ab 12 Uhr asiatische Imbisse. Um 13 Uhr kann man in der Bibliothek ein indisches Ritual zur Einweihung verfolgen, eine englischsprachige Diskussion zu Perspektiven und Herausforderungen der Asienforschung in Europa folgt um 14 Uhr im Gebäude 4400. Zur Kunst am Bibliotheksbau wird der Künstler Friedemann von Stockhausen um 15 Uhr interviewt. Eine Haiku-Peformance auf den Freiflächen beginnt um 15.30 Uhr. Ab 19 Uhr wird mit Live-Musik von "The Triplets" gefeiert.