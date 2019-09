Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Baustelle für die neue Radachse am Adenauerplatz ist schon unter normalen Bedingungen ein Nadelöhr. Besonders morgens und nachmittags stauen sich die Autos in der Friedrich-Ebert-Anlage bis zum Ebert-Platz. Am Samstagabend, während und nach der Schlossbeleuchtung, kam der Verkehr jedoch offenbar völlig zum Erliegen. Zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr ging fast nichts mehr.

Mittendrin im Riesenstau standen RNZ-Leser Klaus von Taschitzki und seine Ehefrau. Die beiden hatten mit Freunden in der Altstadt Geburtstag gefeiert. "Von der Tiefgarage am Kornmarkt bis nach Kirchheim haben wir anderthalb Stunden gebraucht", berichtet der wütende Rentner. Als die Taschitzkis im Schneckentempo und nach einer gefühlten Ewigkeit am Adenauerplatz waren, waren sie bereits völlig entnervt. Und dort erkannten sie auch gleich das Problem. Da die Straße vor dem Deutsch-Amerikanischen Institut komplett aufgerissen ist, werden die Autofahrer auf der linken Fahrspur an der Baustelle vorbeigeleitet, von dort dürfen sie nicht geradeaus in Richtung Hauptbahnhof fahren, sondern nur nach links in die Rohrbacher Straße. Die Abbiegerspur am Europäischen Hof nach rechts in die Sofienstraße war am Samstagabend wegen der Schlossbeleuchtung gesperrt. "Die Baustelle war offenbar nicht auf den Besucherzustrom bei der Schlossbeleuchtung ausgerichtet", bestätigt eine Polizeisprecherin.

Der Stau war so enorm, dass die Ordnungshüter eingreifen mussten. "Als wir am Adenauerplatz waren, stand ein Streifenwagen dort. Die Polizisten haben die rechte Fahrspur freigemacht", berichtet von Taschitzki: "Das hat endlich etwas Entlastung gebracht." Die Polizeisprecherin bestätigt den Einsatz: "Dadurch hatten wir gegen 23 Uhr wieder fließenden Verkehr."

Die Bauarbeiten für die Radachse haben sich leicht verzögert, wie eine Stadtsprecherin berichtet. Der Bereich zwischen Sofien- und Rohrbacher Straße sollte eigentlich zum Schulbeginn wieder freigegeben werden. "Der Straßenuntergrund war aber leider schlechter als erwartet", so die Sprecherin. Der Bauabschnitt wird voraussichtlich erst am 23. September beendet sein. Danach werden aber noch Schritt für Schritt die Ampeln rund um den Adenauerplatz umgebaut. Ende November soll dann die Radachse fertig sein.