Heidelberg (rie) Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Heidelberger ist am Donnerstag sprunghaft angestiegen. Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar meldete für das Stadtgebiet am Donnerstag acht neue Infektionen. Damit gibt es nun 14 aktive Fälle in Heidelberg.

Lediglich zwei der acht neuen Fälle stehen in Verbindung zueinander: Es handelt sich um zwei Personen, die im selben Haushalt leben und zusammen aus dem Ausland eingereist sind. Bei zwei weiteren Infizierten handelt es sich ebenfalls um Reiserückkehrer beziehungsweise Menschen, die aus dem Ausland nach Heidelberg eingereist sind. Bei den anderen vier Fällen macht das Gesundheitsamt keine genaueren Angaben zur Ansteckung. Auf RNZ-Nachfrage sagt eine Pressesprecherin: "Da die Fälle nicht im Zusammenhang miteinander stehen, kann der Anstieg nicht auf eine bestimmte Ursache zurückgeführt werden." Es lasse sich kein besonderes Cluster erkennen.

Mit den acht neuen Infizierten gibt es in Heidelberg seit rund sechs Wochen zum ersten Mal wieder eine zweistellige Anzahl aktiver Fälle. Damals allerdings handelte es sich um einen einzelnen Ausbruch in der Bahnstadt: Mitte Juni hatten sich 13 Mitglieder eines Bautrupps angesteckt, die gemeinsam in einer Sammelunterkunft in dem jüngsten Stadtteil Heidelbergs untergebracht waren. Bis Anfang Juli waren alle Bauarbeiter wieder genesen.