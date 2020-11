Heidelberg (hob) Die Zeiten, in denen Parksünder gerne einen Strafzettel riskierten, sind endgültig vorbei. Nachdem der neue Rahmenvertrag zwischen der Stadt Heidelberg und der Eppelheimer Firma Knippschild im August in Kraft getreten ist, wird viel häufiger abgeschleppt als früher. Das teilte eine Stadtsprecherin auf Anfrage der RNZ mit.

Während von Januar bis Ende Oktober 2019 insgesamt 333 Autos abgeschleppt wurden, waren es im gleichen Zeitraum in diesem Jahr 956. Das macht eine Steigerung um 287 Prozent. Noch deutlicher wird der Anstieg bei der Betrachtung des Zeitraums von August bis Oktober. In diesen drei Monaten wurden in diesem Jahr 361 Fahrzeuge an den Haken genommen, im Vorjahr waren es lediglich 99. Vereinfacht gesagt: es wird dreieinhalb mal so häufig abgeschleppt wie früher.

"Die Zusammenarbeit mit der Firma Knippschild läuft sehr gut und sehr zufriedenstellend", lautet daher das positive Fazit der Stadtsprecherin. Oberbürgermeister Eckart Würzner habe darum gebeten, verkehrsgefährdendes Falschparken konsequenter zu ahnden, was der Gemeindevollzugsdienst nun auch verstärkt tue. Außerdem habe der Gemeinderat im November 2019 den Klimaschutzaktionsplan verabschiedet. "Punkt 20 sieht das Unterbinden von Gehwegparken vor", so die Stadtsprecherin weiter.

Mit dem neuen Rahmenvertrag wurden auch die Gebühren für das Abschleppen deutlich erhöht. Werktags in der Zeit zwischen 7 und 19 Uhr müssen die Parksünder nun 285,60 Euro bezahlen, davor waren es 110 Euro. Hinzu kamen bei den alten Preisen aber Zusatzkosten, zum Beispiel für den Einsatz von sogenannten Radrollern, auf denen das Auto trotz angezogener Handbremse abtransportiert werden kann, oder für besonders schwere Fahrzeuge. Außerhalb der Arbeitszeiten kostet das Abschleppen nun 357 Euro, davor waren es zwischen 120 und 140 Euro. In den neuen Preisen ist die Mehrwertsteuer von 19 Prozent enthalten, aufgrund der Corona-Steuersenkung liegen sie aktuell also etwas niedriger.

"Die Gebührenerhöhung wurde notwendig, da die letzte Anpassung zum 1. September 2013 erfolgte", so die Stadtsprecherin. Die Preise lagen demzufolge unter dem Bundesdurchschnitt. Dies habe dazu geführt, dass es in Heidelberg immer weniger Abschleppdienste gegeben habe. Die aktuellen Preise seien marktüblich, das Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen.