Noch mehr Abstand als gewöhnlich: Mit der Deutsch-Prüfung begann im St. Raphael Gymnasium in Neuenheim am Mittwochmorgen für viele das Abitur. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Alles ist anders in diesem Jahr: Es wird keine Schulabschlussfeiern auf der Neckarwiese geben, keine Abibälle, voraussichtlich nicht einmal feierliche Zeugnisübergaben mit Familie und Freunden. Und anstatt in der großen Aula schreiben die Abiturienten und Abiturientinnen 2020 am St. Raphael Gymnasium in Neuenheim ihre Prüfungen aufgeteilt auf insgesamt zwölf Räume à sieben bis acht Schüler. Bevor sie in den Klassenzimmern Platz nehmen, tragen die 88 Schüler und Schülerinnen Mund-Nase-Masken. So ist es vorgeschrieben auf dem gesamten Schulgelände. Auf manchen Masken steht "Abi 2020". Eins steht fest: Es wird ein in jeglicher Hinsicht besonderer Abi-Jahrgang.

Dennoch: "Die Stimmung ist gut", sagte Schulleiter Steffen Englert am Mittwoch – kurz nachdem er seinem Deutschkurs die diesjährigen Prüfungsbögen überreicht hatte. Mit Deutsch ging es für viele Abiturienten in diesem Jahr los – coronabedingt ziemlich genau vier Wochen verspätet. Am Montag nächster Woche steht Englisch an, am Dienstag Mathematik, am Mittwoch Französisch. Die Prüfungen in Fächern wie Geschichte, Geografie, Biologie oder Gemeinschaftskunde werden am Donnerstag geschrieben. Dann dürfte auch der Großteil der Abiturienten fertig sein mit den schriftlichen Prüfungen. Nur die Lateiner müssen am Freitag, dem 29. Mai, noch einmal ran.

Bei Schulleiter Englert herrschte am Mittwoch jedenfalls erst einmal große Erleichterung – auch darüber, dass seine Schüler nun endlich ihr Abitur schreiben durften. "Ich habe den Eindruck, auch die Schüler und Schülerinnen sind sehr gestärkt und ruhig in die Prüfungen gegangen", sagte er. Am St. Raphael seien alle Lehrer mit ihren Abschlussklassen am Freitag vor den Schulschließungen im März fertig gewesen mit dem Stoff.

Ausgestattet mit Abi-Vorbereitungsmaterial seien die Schülerinnen und Schüler so in die coronabedingt schulfreie Zeit geschickt worden. "Sie hatten nun eine viel längere Vorbereitungszeit", erklärt der Schulleiter. In den letzten beiden Wochen stand schließlich noch einmal Präsenzunterricht an. Deshalb zeigte sich Englert überzeugt: "Unsere Abiturienten sind gut vorbereitet."

Insgesamt rund 800 Schüler und Schülerinnen schreiben in diesem Jahr in Heidelberg das Abitur, dazu kommen noch gut 300 aus den Beruflichen Gymnasien.