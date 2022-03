Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die beiden Männer, die mit einem noch flüchtigen dritten Täter die Pin-Codes von Senioren ausgespäht und nach dem Diebstahl der EC-Karten die Konten leer geräumt hatten, sind am Dienstag vom Landgericht Heidelberg zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Nach einer Verständigung über einen "Strafkorridor" zwischen viereinhalb und fünf Jahren wurden die beiden geständigen Männer – einer 45, der andere 57 Jahre alt – wegen Bandendiebstahls und gewerbsmäßigen Computerbetrugs zu vier Jahren und neun Monaten beziehungsweise viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie müssen auch für den Gesamtschaden von rund 37.500 Euro aufkommen, den sie bei elf Senioren mit ihrer Masche angerichtet hatten.

Der zuständige Polizist hatte am Dienstag erklärt, wie er und seine Kollegen dem Trio auf die Spur gekommen waren. Die erste Tat spielte sich Anfang Juli in Sinsheim ab. "Es war ein besonderer Modus Operandi", sagte der Polizist über die Vorgehensweise der Täter. "Das war für uns neu." Normalerweise würden Taschendiebe das ganze Portemonnaie stehlen und hoffen, darin Bargeld und vielleicht einen Zettel mit dem Pin-Code für die Karte zu finden. Neu war nun, dass die Zahlenkombination vorher beim Bezahlen ausgespäht wurde und die Täter dann nur noch die Karte aus dem Portemonnaie klauten: "Wenn der Geldbeutel weg ist, merkt man das gleich, wenn nur die Karte fehlt, dauert das. Oft konnten die Täter die Karte tagelang nutzen."

Der Polizist sammelte alle Vorfälle mit derselben Vorgehensweise – auch von außerhalb seines Zuständigkeitsgebiets. Er regte an, die Supermärkte von Einsatzteams der Polizei überwachen zu lassen. Am 9. September 2021 schließlich fielen die Männer bei Rewe in der Felix-Wankel-Straße auf und wurden kontrolliert. Zusammen hatten sie knapp 6000 Euro Bargeld und einen Kassenbon von Aldi dabei.

Wie ermittelt werden konnte, wurde dieser Einkauf mit der Karte einer alten Dame bezahlt. Im Mietwagen der Männer fanden die Beamten dann Blumen, Kaffee, Thunfischdosen – Waren, die auch bei den anderen Taten oft gekauft wurden, um an der Kasse noch die Geldabhebefunktion zu nutzen.

Die Koordinaten aus dem Navigationsgerät führten die Polizei schließlich in die Wohnung der drei Männer in Maintal bei Frankfurt – zu knapp 100 Thunfischdosen, aber auch zu Kleidungstücken. Die Klamotten passten zu den Bildern der Überwachungskameras und konnten den Festgenommenen auch anhand von Handyfotos zugeordnet werden.

260 Taten mit einem Gesamtschaden von 90.000 Euro sammelte die Polizei. 126 wurden angeklagt, bei 27 die Verfolgung im Rahmen der Verständigung von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Der Vorsitzende Richter Jochen Herkle lobte die Polizei dafür, den Tätern schon nach nur zwei Monaten das Handwerk gelegt zu haben. "Da kann man durchaus von erfolgreicher Ermittlungsarbeit sprechen", so Herkle. Dass es danach keine Taten mit dieser Vorgehensweise gegeben habe, "legt den Schluss nahe, dass hier die Richtigen auf der Anklagebank sitzen".

Konkrete Einzeltaten seien damit aber noch nicht nachgewiesen. Das Geständnis der Männer sei deshalb so wichtig gewesen. Und aus diesem Grund durften sie auch mit einer Höchststrafe von nur fünf Jahren rechnen, so Herkle in der Urteilsbegründung. Videoaufnahmen von Supermärkten oder Bankautomaten zeigten Menschen etwa mit Kappe und Maske, die Gesichtszüge seien kaum zu erkennen. So hätten die Angeklagten mit ihren Geständnissen nicht nur eine lange Beweisaufnahme überflüssig gemacht – sondern es damit bei einzelnen Taten überhaupt erst ermöglicht, sie dafür zu verurteilen.

Heidelberg. Es ist ein Albtraum, den drei Männer bei mehr als zehn Senioren zur Wirklichkeit werden ließen: Die EC-Karte ist weg und kurz darauf das Konto bis zum Anschlag überzogen. Zwei der Täter müssen sich seit Mittwoch nun unter anderem wegen Bandendiebstahls vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Einen Schaden von rund 40 000 Euro bei zwölf Opfern mit insgesamt 127 einzelnen Taten warf Erster Staatsanwalt Jonathan Waldschmidt den beiden Männern vor.

Die Täter nutzten bei ihrer Masche die Hilfsbereitschaft der alten Menschen aus: Nachdem einer der Männer den Pin-Code im Supermarkt-Kassenbereich ausgespäht hatte, warteten die anderen auf dem Parkplatz. Einer von ihnen verwickelte das Opfer in ein Gespräch, fragte etwa nach dem Weg zum Krankenhaus oder Flughafen, der andere stahl die EC-Karte aus dem Portemonnaie. Viele der Opfer hatten den Geldbeutel in ihrer auf dem Beifahrersitz abgestellten Handtasche. Schon kurze Zeit danach fingen die Männer an, das Konto leer zu räumen, hoben an Bankautomaten Höchstsummen ab, bezahlten mit den Karten Einkäufe und nutzten dabei auch die Geldabhebefunktion im Supermarkt, um jeweils nochmal 200 Euro einzustecken. Neben Heidelberg waren sie auch in Sinsheim, Speyer, Laufen, Heppenheim, Aßlar, Wiesloch, Eisenberg, Viernheim, Bruchsal und Wald-Michelbach unterwegs. Nach rund zwei Monaten – die ersten Daten aus der Anklageschrift stammen vom Juli 2021 – wurden die Täter im September vergangenen Jahres in Heidelberg geschnappt.

Die Täter – einer 57, der andere 45 Jahre alt – stammen aus Rumänien. Der Ältere führte dort ein Restaurant, hat eine bereits erwachsene Tochter und zwei Enkelkinder. Er habe viele Menschen, darunter auch seine Frau, sehr enttäuscht, erklärte er: "Ich habe mich dem Glücksspiel hingegeben." Viele seiner Träume seien nicht in Erfüllung gegangen, "und ich hatte keine Geduld, darauf zu warten, glücklich zu sein." Der jüngere Täter gab ebenfalls an, ein Problem mit Glücksspiel zu haben. Er sei nach einer zwanzigjährigen Ehe geschieden und nun mit vier Kindern allein. Die jüngeren – acht und zehn Jahre alt – lebten gerade bei seinen Eltern, wo er zuletzt auch gewohnt habe, die älteren seien in seinem ehemaligen Haus. "Mich interessiert nur, dass meine kleinen Töchter haben, was sie brauchen", sagte der 45-Jährige. Er wolle nur so schnell wie möglich nach Hause: "Ich weiß nicht, wie lange meine Eltern noch leben und will nicht zurückkommen und erleben, dass meine Kinder als Jugendliche schon verheiratet sind und selbst bereits Kinder haben."

Noch bevor die beiden Männer ihre Lebensgeschichte erzählten, hatte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle die Möglichkeit einer Verständigung (s. Hintergrund) ins Spiel gebracht. Einige Stunden verhandelten Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger ohne Angeklagte und hinter verschlossenen Türen über einen "Strafkorridor", also eine zu erwartende Mindest- und eine Höchststrafe. Wie Herkle später erklärte, war die Staatsanwaltschaft von den sechs bis sieben Jahren Freiheitsstrafe abgerückt, nachdem die Verteidiger erklärten, für ihre Mandanten seien drei bis vier Jahre "ein gangbarer Weg". Von den 127 Taten sollten schließlich 28 eingestellt werden, so Waldschmidt, sodass viereinhalb bis fünf Jahre vorstellbar seien. Dem konnten sich neben dem Gericht auch die Angeklagten anschließen, die ihre Taten gestanden. Am Dienstag, 8. März, wird nun noch ein Polizist als Zeuge gehört. Dann könnte bereits das Urteil fallen.