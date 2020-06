Das Tiergartenbad öffnet als erstes Bad in Heidelberg in der Sommersaison 2020 – im „Corona-Sonderbetrieb“. Foto: Tobias Dittmer/Stadtwerke Heidelberg

Heidelberg. (RNZ/mare) Ursprünglich war die Eröffnung des Tiergartenbades für den öffentlichen "Corona-Sonderbetrieb" am Mittwoch, 17. Juni, vorgesehen. Nun verschiebt sich der Termin aus technischen Gründen von Mitte dieser Woche voraussichtlich auf Ende der Woche, wie die Stadtwerke mitteilen.

Um das Bad öffnen zu können, arbeiten die Stadtwerke Heidelberg unter Hochdruck an einem Online-Reservierungssystem inklusive der technischen Infrastruktur dafür. Das Online-Reservierungssystem ist angebunden an das Kassensystem und erforderlich, um die Anzahl der Gäste im Bad zu steuern und dabei einen vergleichsweise schnellen Zugang zum Bad zu ermöglichen.

"Allerdings gibt es bei den Dienstleistern für das Kassensystem aktuell erhebliche Engpässe", berichtet Peter Erb, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Bäder. Zahlreiche andere Bäderbetreiber benötigten aktuell ebenfalls deren Unterstützung. "Wir bedauern das sehr", betont er, "und können gleichzeitig die Situation dort gut nachvollziehen. Wir bleiben am Ball und gehen davon aus, dass sich die Eröffnung nur kurz verschiebt. Wir informieren so bald wie möglich, wann wir genau am Start sind."

Häufige Fragen zum Corona-Sonderbetrieb und Antworten darauf finden sich unter www.swhd.de/baeder-gesundheitsschutz

Update: Montag, 15. Juni 2020, 16.33 Uhr

Heidelberg. (RNZ/rl) Voraussichtlich am übernächsten Mittwoch, 17. Juni, öffnet das Tiergartenbad als erstes Heidelberger Freibad. Das teilten die Heidelberger Stadtwerke am heutigen Montag mit. Die Gästeanzahl soll dabei deutlich begrenzt und ein Besuch nur nach vorheriger Online-Reservierung möglich sein.

Nachdem die Landesregierung Ende vergangener Woche die Vorgaben für die Bäderöffnung veröffentlicht hat, bereiten die Stadtwerke nun den "Corona-Betrieb" vor. Die wichtigsten Eckpunkte des Konzepts: eine deutlich begrenzte Anzahl an Badegästen im Bad, Eintritt nur nach vorheriger Online-Reservierung sowie strenge Hygieneregeln.

"Wir freuen uns, dass wir nun die Bedingungen für die Bäderöffnung kennen und somit bald das erste Bad öffnen können", sagt Peter Erb, Geschäftsführer der Heidelberg Bäder. "Auch wenn der Umfang des Angebots eingeschränkt und die Bedingungen herausfordernd sind, möchten wir unseren Gästen in diesem Ausnahmejahr ein attraktives Sport- und Freizeitangebot bieten. Wichtig ist uns, dabei einen möglichst umfassenden Infektionsschutz sicherstellen."

Dazu arbeiten die Stadtwerke Heidelberg nun an einem Online-Reservierungssystem. Zudem sollen einige Bereiche des Tiergartenbades gesperrt oder nur begrenzt zugänglich sein. Wie die Online-Buchung und der Eintritt genau funktionieren und welche weiteren Regeln gelten werden, veröffentlichen die Stadtwerke Heidelberg rechtzeitig vor der Eröffnung des Bades.

Weitere Bäder öffnen in Abhängigkeit von den Erfahrungen im Tiergartenbad

"Wir öffnen zuerst das Tiergartenbad, weil es am meisten Platz im Eingangsbereich und an anderen relevanten Stellen im Bad bietet. Unsere Badegäste können dort am besten den vorgegebenen Abstand untereinander einhalten", begründet Peter Erb das Vorgehen. "Auf Basis der Erfahrungen aus dem Tiergartenbad finalisieren wir das Betriebskonzept für das in jeder Hinsicht platzmäßig begrenztere Thermalbad."

Besondere "Corona-Eintrittskarten"

Für die Corona-Badesaison werden besondere Eintrittspreise gelten. Gültige Eintrittsmedien wie Jahres-, Saison- und Geldwertkarten sowie Mehrfach- und Einzeltickets werden entsprechend verlängert. Eine Verlängerung kann bei der Bäderverwaltung unter baeder@swhd.de beantragt werden.