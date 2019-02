Heidelberg. (pol/van) Eine 80-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Ziegelhausen gestorben. Das teilt die Polizei mit.

Sie wollte kurz vor 10 Uhr an der Fußgängerfurt in der Peterstaler Straße in Höhe der Kleingemünder Straße über die Straße. Ein Lastwagen mit Anhänger, der aus Richtung Peterstal kam und an der auf grün schaltenden Ampel gerade anfuhr, erfasste die Frau. Sie geriet unter den Lastwagen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Verkehr wurde währenddessen durch die Polizei geregelt.

Die Peterstaler Straße war während der Unfallaufnahme bis 11.45 Uhr an voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats Heidelberg dauern an.

Update: Freitag, 15. Februar 2019, 13.41 Uhr