Heidelberg. (pol/rl) Seit Montagmorgen galt ein 75-jähriger Pflegeheim-Bewohner als vermisst. Zuletzt war er am Sonntagabend um 21 Uhr vom Pflegepersonal gesehen worden. Da nicht auszuschließen war, dass der Vermisste in eine hilflose Lage geraten könnte, kam es zu einem Suchaufruf der Polizei.

Die dauerte glücklicherweise nicht lange: Bereits gegen 18 Uhr, nur etwas mehr als eine Stunde nach Veröffentlichung der Polizei-Suchmeldung, wurde der 75-Jährige an einer Haltestelle in der Pleikartsförster Straße wohlbehalten angetroffen. Einem Zeugen war der 75-Jährige aufgrund seiner Hilflosigkeit aufgefallen. Er verständigte daraufhin die Polizei, die ihn wieder in die Pflegeeinrichtung brachte.