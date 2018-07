Das Hölderlin-Gymnasium ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Die Arbeiten beginnen bereits in wenigen Wochen und werden voraussichtlich bis September 2021 andauern. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Breite Zustimmung erntete die Stadtverwaltung im Bauausschuss mit ihren Plänen, wie es mit der Sanierung der Heidelberger Schulen weitergehen soll. Laut der Informationen, die die SPD erbeten hatte, investiert die Stadt allein in den sieben größten Projekten bis 2023 rund 65,6 Millionen Euro. Eines wurde in der Diskussion aber auch deutlich: Die Stadträte wünschen sich noch mehr Transparenz - denn immer wieder fragen besorgte Eltern bei ihnen nach, wie es denn in den Schulen ihrer Kinder weitergeht. Konkret stellte Baubürgermeister Jürgen Odszuck folgenden Zeitplan vor.

> Das Hölderlin-Gymnasium wird generalsaniert und in die Lage versetzt, ein Profil mit dem Schwerpunkt Theaterpädagogik auszubilden. Los gehen die Arbeiten zwischen Plöck und Theaterstraße bereits in wenigen Wochen, mit Beginn der Sommerferien. Sie erstrecken sich bis September 2021 und werden rund 19,6 Millionen Euro verschlingen. Es ist der dickste Brocken im laufenden Sanierungsprogramm.

> Die Marie-Baum-Schule wird erweitert. Auch diese Arbeiten beginnen in wenigen Wochen. Sie sollen bis zum Juli 2019 beendet sein und sind mit zwei Millionen Euro Baukosten veranschlagt.

> In der Waldparkschule auf dem Boxberg sollen die Essenssituation und der Brandschutz verbessert werden. Nach dem bisherigen Zeitplan wird damit im November dieses Jahres begonnen. Die Fertigstellung ist für Mai 2020 geplant. Alles zusammen wird rund drei Millionen Euro kosten.

> Das Bunsen-Gymnasium wird ab April 2019 auch baulich fit für den Ganztagesbetrieb gemacht. Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 soll alles fertig sein. Bis dahin werden 3,4 Millionen Euro in das Projekt gesteckt.

> Auf die Willy-Hellpach-Schule kommt dann ab September 2019 die Sanierung des H-Baus zu. Sie ist mit 17,5 Millionen Euro der zweitgrößte Posten im Schulsanierungsbudget und wird voraussichtlich bis Dezember 2021 andauern.

> Die Pestalozzischule und die Willy-Hellpach-Schule teilen sich dann die Nachnutzung der ehemaligen Julius-Springer-Schule, die wiederum inzwischen in die alte Mark-Twain-Schule umgezogen ist. Dieses Projekt kann aber voraussichtlich erst ab Juni 2022 in Angriff genommen werden und wird 11,3 Millionen Euro kosten. Der Abschluss ist bis Dezember 2023 geplant.

> Die Geschwister-Scholl-Schule ist mit der Erneuerung der Sporthalle und der Umkleiden noch früher dran - ab November 2019. Bis Juni 2021 investiert die Stadt hierfür 4,8 Millionen Euro.

> Die Mönchhofschule ist mit ihrem Vier-Millionen-Euro-Projekt ab März 2020 an der Reihe. Der Abbruch des Pavillons und der Neubau für Betreuung und Mensa soll bis September 2021 fertiggestellt sein.

"Es ist schwer nachzuvollziehen, wie die Priorisierung vonstattengeht", übte Manuel Steinbrenner (Grüne) leichte Kritik. Unter den Schulen herrsche großes Konkurrenzdenken. Daher stellte Monika Meißner (SPD) den Antrag, die Verwaltung solle halbjährlich Bericht erstatten. Die Grünen wollen zudem im Gemeinderat beantragen, dass die Stadt Schulbauberater hinzuziehen darf, damit bei der Raumplanung die neuesten pädagogischen Konzepte berücksichtigt werden können.