Heidelberg. (pol/mün) Schon wieder soll derselbe Angreifer einen 58 Jahre alten Radfahrer tätlich angegriffen haben. Das berichtet die Polizei.

Der letzte Vorfall habe sich am vergangenen Samstag ereignet. Der 58-Jährige sei gegen 15 Uhr durch die Turnerstraße in Heidelberg gefahren. Der Unbekannte kam ihm auf dem Rad entgegen und habe versucht, ihn gezielt mit der Faust am Kopf zu treffen. Nur weil er sich weggeduckt habe, sei er nur an der Schulter getroffen worden.

Laut Polizei kam es vor Wochen schon einmal zu solch einem Vorfall. Damals habe der unbekannte Radfahrer an der gleichen Stelle versucht, den 58-Jährigen zu schlagen.

Jetzt sucht die Polizei den Unbekannten, der folgendermaßen beschrieben wird: Er soll 30 bis 35 Jahre alt und 1,90 Meter groß sowie schlank sein. Er habe dunkle mittellange Haare, wirke ungepflegt und sei mit einem grau-karierten Flanellhemd und einer kurzen beigen Hose bekleidet gewesen.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Ähnliches erlebt oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ist unter der Rufnummer 06221/34180 erreichbar.