Von Manfred Ofer

Heidelberg. Die Fäuste hunderter Menschen gehen in die Luft – es sind geballte Botschaften gegen Rassismus, eine Geste der Solidarität mit allen People of Color, die sich Polizeigewalt und Rassismus ausgesetzt sehen. Unter dem Motto "Black Lives Matter"kamen am Samstag mehr als 500 Demonstrantinnen und Demonstranten auf der Neckarwiese zusammen, um auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam zu machen, das sie auch in Heidelberg wahrnehmen.

"We want justice!" ("Wir wollen Gerechtigkeit!") schallt es über die Wiese. Es sind zum größten Teil junge Menschen, die mit gebotenem Abstand in der Sonne sitzen und immer wieder die Sprechchöre der in den USA entstandenen "Black Lives Matter"-Bewegung anstimmen. Viele haben Schilder mit Slogans wie "Racism is a pandemic too" ("Auch Rassismus ist eine Pandemie") mitgebracht. Die Musikerin Shelly Phillips tritt auf die Bühne und singt ihr Lied "Träumer". Es handelt von Wunden, die immer wieder aufbrechen.

Und genau darum geht es bei dieser zweiten Heidelberger "Black Lives Matter"-Demonstration. Symbolträchtig ist der Tag, weil der Tod des US-Amerikaners George Floyd, der die Protestbewegung weltweit ins Rollen brachte, sich an diesem Tag vor zwei Monaten ereignete. "Wir waren so wütend", erinnert sich Leonie Baumgarten-Egemole. Die Heidelberger Studentin ist eine der Organisatorinnen der hiesigen Demos, die von Menschen unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Hintergrunds auf die Beine gestellt werden.

Mehrere Betroffene berichten von Diskriminierungen, die ihnen als People of Color widerfahren sind. "People of Color" ist die Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung, die nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen werden und sich nicht so definieren. Sie sprechen über strukturellen Rassismus, der auch in Deutschland allgegenwärtig sei, erzählen Geschichten, die tief berührend sind. "Mitleid allein wird allerdings nichts bewirken", betont eine Rednerin. Vielmehr sei es nötig, ein Bewusstsein für das historische Unrecht zu schaffen, das Menschen nicht-weißer Herkunft in den vergangenen 400 Jahren widerfahren sei. Der Geist der Kolonialzeit sei vielerorts noch präsent.

Leonie Baumgarten-Egemole verweist auf das Gasthaus "Zum Mohren", dessen Name zuletzt für Diskussionen sorgte oder die Tabakhandlung Scheuring, in deren Schaufenster die Figur eines halb nackten schwarzen Mannes sitzt. Diese Symbole stammten aus einer Zeit, in der rassistische Denkweisen gesellschaftlich akzeptiert gewesen und oft auch romantisiert worden seien. Die Aufarbeitung solcher Zusammenhänge sei wichtig, zumal in Deutschland heute mehr als eine Million Menschen schwarzer Hautfarbe lebten.

Es sei keine Frage, dass diese Gesellschaft noch einen langen Weg vor sich habe, wenn es darum gehe, die subtile Akzeptanz rassistischer Prägungen hinter sich zu lassen, sagt Jaswinder Pal Rath, Vorsitzender des Heidelberger Migrationsbeirates. Er fragt: "Muss es uns nicht auffallen, dass alle Hautfarben plötzlich ihre Bedeutung verlieren, wenn man zu einer Blutspende geht, bei der die einzig wichtige Farbe Rot heißt?"