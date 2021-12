Von Sarah Hinney

Heidelberg. 366 Adventskränze aus Heidelberg bringen ein kleines Licht der Freude ins Ahrtal: Um 5.30 Uhr machten sich am vergangenen Samstag ein Transporter und ein Pferdeanhänger voller Kränze von Handschuhsheim aus auf den Weg, damit pünktlich zum ersten Advent auch dort, wo wegen der verheerenden Flut noch immer so viel fehlt, tags darauf eine erste Kerze angezündet werden konnte. Die Initiative dazu ging von Nicole Seppich aus. Seit Juli hilft die 24-Jährige regelmäßig im Ahrtal. Die Handschuhsheimerin ist Schreinerin. Etwa alle 14 Tage fährt sie übers Wochenende in die zerstörte Region, um dort mit anzupacken, wo ihre handwerklichen Fähigkeiten gebraucht werden.

Im Oktober kam ihr die Idee, zusätzlich eine Aktion zu organisieren, die den Menschen einfach Freude bringt. Die 24-Jährige wandte sich an Wolfgang Schröder, den Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Heidelberg-Handschuhsheim, und bat um Unterstützung. Schröder war sofort dabei, denn mit Adventskranzbinden kennen sich die Handschuhsheimer bestens aus.

Ein Transporter und ein Pferdeanhänger voll gebundener Adventskränze wurden am ersten Adventswochenende ins Ahrtal gebracht, um den Menschen dort eine Freude zu machen. Fotos: zg

Normalerweise organisiert der Verein alljährlich eine Kranzbindeaktion in der Tiefburg, die regelmäßig bis zu 400 Menschen anlockt. Die Pandemie machte der Aktion jedoch zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung. Alternativ gab der Verein im November Tüten mit Material zum "Kranz binne dahom" aus und spendierte zusätzliche Tüten mit Material, damit Mitglieder Kränze für die Menschen im Ahrtal binden konnten. "Wir hatten wieder einen Baum gespendet bekommen und dazu allerlei Grünzeug aus den Gärten", berichtet Schröder. Vereinsmitglieder richteten die Papiertüten, einige Kränze kamen auch fertig gebunden zurück. 230 fertige Kränze wurden außerdem gespendet. Eine Familie aus Neuenheim habe allein 166 organisiert. Und zahlreiche Vereinsmitglieder und Menschen, die Freude an der Aktion hatten, haben viele Stunden fleißig gebunden.

"Sogar aus Duisburg sind Freunde gekommen und haben geholfen", erzählt Seppich später der RNZ. Da ist sie schon wieder zurück aus dem Ahrtal und berichtet von einem Wochenende voller Freude. Durch ihren regelmäßigen Hilfseinsatz hat Nicole Seppich zahlreiche Kontakte geknüpft – auch zum Weingut "Riske" in Dernau, dessen Gebäude von der Flut leidlich unbeschadet blieb. "Dort haben wir mit einem Einbahnstraßensystem mehrere Stationen eingerichtet, an denen die Leute ihre Adventskränze mit Kerzen bestücken und mit Heißkleber mit Schmuck dekorieren konnten", erzählt Seppich. Nach Dernau begleitet wurde sie von ihren Eltern Margit und Thomas Seppich, ihrer Tante Birgit Behm und Seraphina Kugele, einer Freundin. "Das ganze Material hat der Obst- und Gartenbauverein organisiert. Wir hatten allein 2000 Kerzen mit dabei", so die 24-Jährige. Und jede Menge Plätzchen, teils selbst gebacken, teils gespendet. "Das Café Frisch hat uns spontan noch zwei riesige Eimer voll Plätzchen mitgegeben".

Zum ersten Mal fuhr die junge Frau etwa eine Woche nach der Flut zum Helfen ins Ahrtal. "Inzwischen ist das wie eine Sucht", sagt sie heute. "Zwei Wochen vor der Adventskranz-Aktion haben wir Flyer verteilt und ganz bewusst Betroffene eingeladen". Eigentlich sollte die Aktion selbst um 10 Uhr morgens losgehen, aber dann standen bereits um 9.30 Uhr Menschen Schlange. "Die Leute waren so glücklich und dankbar und die Kinder haben sich so gefreut", sagt Seppich. Ein schöner Tag sei es gewesen, ein emotionaler Tag. "Es sind schon Tränen geflossen, aber es waren auch Freudentränen." Ein paar wenige Kränze, die übrig blieben, haben Nicole Seppich und ihre Helfer dann noch selbst geschmückt und sie in den Versorgungszelten der einzelnen Dörfer vorbeigebracht, schließlich hätten die Menschen dort im Moment ganz andere Sorgen und für so etwas gar keine Zeit. Auch Wolfgang Schröder ist zufrieden: "Uns hat das viel Freude gemacht und es war ein guter Ersatz für die Tiefburgaktion."