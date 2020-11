Heidelberg. (ani) Jeden Tag im Jahr für nur einen Euro mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs: Das ist die Idee hinter dem 365-Euro-Ticket. Es sollte in Heidelberg ein Bestandteil des 30-Punkte-Plans hin zu mehr Klimaschutz sein. Doch die Stadt wollte die Pläne ad acta legen. Denn, zum einen: Das Ticket ist zu teuer. "Bei Umstellung aller Jahres- und Halbjahreskarten auf ein 365-Euro-Jahresticket für Heidelberg würden die auszugleichenden Fahrgeldeinnahmenausfälle laut einer ersten Einschätzung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) mindestens rund 4,82 Millionen Euro pro Jahr betragen", heißt es in der Beschlussvorlage der Stadt. Und zum anderen: "Es ist nicht damit zu rechnen, dass das 365-Euro-Ticket allein zu einem entsprechend hohen Umstieg auf den ÖPNV führt", wird weiter ausgeführt.

Der Gemeinderat sollte aus diesen Gründen beschließen, dass die Einführung des Tickets in Heidelberg vorerst abgelehnt wird. Allerdings: So weit kam es nicht. Denn mit nur zwei Gegenstimmen beschlossen die Räte, dass die Planungen beibehalten werden. Grünen-Stadtrat Christoph Rothfuß insistierte: "Das 365-Euro-Ticket kann eine wertvolle Hilfe sein zum Umstieg vom Auto auf den ÖPNV." Und: "Wir sollten das Instrument nicht ohne Not aufgeben."

Das sah auch Sören Michelsburg von der SPD so: "Es ist nicht allein damit getan, die Kapazitäten des ÖPNV zu steigern." Man müsse auch preislich attraktiv bleiben. Dennoch waren sich die Räte einig, dass das Ticket nicht sofort eingeführt werden solle. Das hatte die Linke ursprünglich beantragt, zog den Antrag aber zurück, als deutlich wurde, dass sich keine Mehrheit dafür findet. Zudem intervenierte zum Linken-Antrag Oberbürgermeister Eckart Würzner: "Aufgrund der derzeitigen Situation empfehlen wir unter keinen Umständen, das 365-Euro-Ticket jetzt einzuführen." Womit er auch die coronabedingt angespannte Haushaltslage ansprach.

Würzner versprach denn auch: "Das Ticket bleibt in der Prüfung. Sobald sich die finanzielle Lage entspannt hat, kann es sofort ein Modell werden."