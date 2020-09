Heidelberg. (pol/mare) Ein 35-jähriger Mann hat am Dienstagabend Feuer auf dem Gelände des Motor-Jacht-Clubs in der Schurmanstraße gelegt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Feuerteufel dank eines Zeugen schnell geschnappt.

Er soll gegen 22 Uhr beim Jachthafen eine Plastikwanne mit einem Grillanzünder angezündet haben. Zwei Zeugen bemerkten ihn aber und verständigten Mitglieder des Jachtclubs. Während der Mann in Richtung Bismarckplatz flüchtete, löschten die Mitglieder das Feuer selbst.

Der Sachschaden hielt sich entsprechend in Grenzen, ein Übergreifen auf einen angrenzenden Holzschuppen und weitere Gebäude war ausgeschlossen.

Am Bismarckplatz wurde der Zündler dann von der Polizei festgenommen und in eine Klinik gebracht. Er befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand.