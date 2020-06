Heidelberg. (pol/mün) Erst soll er am Donnerstag in einem Supermarkt in Neuenheim die Hosen heruntergelassen, dann am Freitag in der Bahnstadt zwei Frauen belästigt und eine verletzt haben. Jetzt sitzt ein 32 Jahre alter Mann wegen des Vorwurfs exhibitionistischer Handlungen sowie Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Die erste bekannte Tat des Mannes soll sich am Donnerstagabend zugetragen haben, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft. In einem Supermarkt in der Brückenstraße habe der Tatverdächtige an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Das habe eine Passantin beobachtet.

Am Tag darauf soll der 32-Jährige in der Bahnstadt zudringlich geworden sein.

Auf dem Vorplatz eines Supermarktes und eines Restaurants in der Galileistraße habe er sich von hinten einer Frau genähert, die gerade vor ihrem Fahrrad kniete. Auch hier hatte er die Hose heruntergelassen und sein Geschlechtsteil war entblößt. Kurz darauf soll er eine junge Frau an der gleichen Örtlichkeit von hinten am Nacken gepackt und nach hinten gerissen haben. Hierdurch erlitt die Frau Schmerzen im Nackenbereich, berichtet die Polizei. In Tatortnähe wurde er noch festgenommen.

Eine Ermittlungsrichterin ordnete für den Deutschen, der keinen festen Wohnsitz hat, Untersuchungshaft an.

Die Ermittler der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizei suchen jetzt die Zeugen, die den Vorfall in der Bahnstadt beobachtet haben. Insbesondere die Frau, die an ihrem Rad kniete sowie einen Bauarbeiter, der einer Frau zu Hilfe kam und lautstark auf den Tatverdächtigen zugelaufen war. Die Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.