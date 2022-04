Heidelberg. (jola) Der 31-Jährige, der seiner getrennt lebenden Frau aufgelauert und ihr sieben Mal mit einem Messer in Rücken und Bauch gestochen hat, ist für unbestimmte Zeit in die Psychiatrie eingewiesen worden. Bei der Tat am 18. September 2021 war der Mann aufgrund seiner paranoiden Schizophrenie nicht schuldfähig, entschied am Freitag das Heidelberger Landgericht. Bei der Krankheit handele es sich um eine "Lebenszeitdiagnose", sagte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle bei der Urteilsverkündung. Der Beschuldigte stelle immer noch eine Gefahr für die Allgemeinheit dar – er lehnt eine Behandlung seiner Krankheit ab.

Bis vor wenigen Jahren lebt Felix K. (Name geändert) ein unauffälliges Leben, macht einen Schulabschluss, lernt 2012 seine spätere Frau kennen, zieht nach Heidelberg und arbeitet als Busfahrer. Er ist nicht vorbestraft. 2019 wird er von den Nachbarn angezeigt, die Ermittlungsverfahren werden jedoch alle eingestellt. "Das mag man als erstes Wetterleuchten deuten", sagte Herkle, der sich auf die Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen bezog. Spätestens im Sommer 2020 ist die paranoide Schizophrenie voll ausgeprägt. "Er entwickelte Vorstellungen, die mit unserer Realität nichts mehr zu tun haben", so Herkle.

Es kommt zu mehr und mehr Konflikten mit den türkischstämmigen Nachbarn. Dabei agierte er "nahezu grundlos", sagte Herkle. Irgendwann steht Felix K. mit einer Machete im Hausflur. Er glaubt, die Nachbarn hätten sich gegen ihn verschworen, bald verdächtigt er auch andere Türken – Fahrgäste, Arbeitskollegen. "Und letztlich seine Frau", so Herkle. Er argwöhnt, sie habe sich salafistischen Kreisen angeschlossen. Im November 2020 vertraut sich Felix K. einer Teamleiterin im Unternehmen an und erzählt von Tabletten, die ihm der Arbeitgeber heimlich verabreiche und die bei ihm zu Potenzproblemen führten. Der Betriebsarzt schreibt ihn daraufhin fahrunfähig, bei einer ambulanten Behandlung werden Felix K. Medikamente verschrieben, die er aber alsbald eigenmächtig absetzt.

Im Sommer 2020 zerbricht auch die Beziehung zu seiner Frau. Nach anfänglichen glücklichen Jahren "kam es zunehmend zu Streit, erst über alltägliche Dinge", so Herkle. Es folgen Tätlichkeiten, die Polizei wird alarmiert, die Eheleute zeigen sich gegenseitig an. Schließlich zieht er aus. Doch: "Den Kontaktabbruch hat er nicht akzeptiert", erklärte Herkle. Im Januar 2021 bedroht Felix K. seine Frau am Telefon, im Juli trommelt er gegen ihre Tür, schlägt sie und zerrt sie zur Polizei, verschwindet dann aber, als er nicht den Beamten vorfindet, den er anzutreffen gehofft hatte.

Am Tag vor der Tat, es ist der 17. September, zersticht Felix K. die Autoreifen seiner Frau. Sie nimmt Kontakt zu Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht auf, um eine einstweilige Verfügung gegen ihn zu beantragen. "Darüber wurde auch entschieden", so Herkle – aber erst nach der Tat. "Sie hatte Angst."

Als die Frau am 18. September aus dem Schwimmbad kommt, wartet Felix K. seit einer Stunde vor ihrem Hauseingang, "um sie abzupassen und umzubringen", sagte Herkle. Sie versucht, zu den Nachbarn zu fliehen. Vor deren Haus greift er sie an, "massiv, von hinten, stach er sie in Tötungsabsicht dreimal in den Rücken." Danach in den Bauch. "Sie schrie in Todesangst um Hilfe." Das Einschreiten der Nachbarn verjagt ihn schließlich, Erste Hilfe und eine stundenlange Not-OP retten ihr das Leben. Ihre Beine wird sie wahrscheinlich nie mehr benutzen können.

Felix K. wird noch am Tattag beim Zigarettenholen festgenommen. In der Psychiatrie wird er nun jährlich begutachtet. Wenn von ihm keine Gefahr mehr ausgeht, "dann kann diese Unterbringung auch zur Bewährung ausgesetzt werden", erklärte Herkle.