Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Erst beschäftigte er die Polizei, dann die Justiz – dabei stellte sich die vermeintliche Tat als Fiktion heraus: Ein 28-Jähriger ist am Mittwoch am Heidelberger Amtsgericht wegen Vortäuschens einer Straftat zu einer Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt worden, er muss also insgesamt 2800 Euro zahlen. Der Mann hatte vorgegeben, von zwei südländisch aussehenden Männern überfallen und verletzt worden zu sein. Die Polizei ermittelte erst wegen versuchten Raubes gegen Unbekannt – dann wegen der vielen Ungereimtheiten gegen den 28-Jährigen selbst. Weil dieser einen Strafbefehl des Amtsgerichts über 3500 Euro im Januar nicht akzeptierte und den Vorwurf zurückwies, kam es zu dem Prozess.

Er sei auf dem Weg zum Supermarkt gewesen, als er gespürt habe, wie ihm jemand an die hintere Hosentasche fasste. So beginnt die Geschichte, die der 28-Jährige am Tag nach der vermeintlichen Tat im September 2020 der Polizei auftischte. Er wurde in der Heidelberger Chirurgie vernommen, weil er Schnittverletzungen an Bein und Gesicht sowie starke Schmerzen hatte und daraufhin stationär aufgenommen wurde. Den Polizisten schilderte er den angeblichen Angriff auf ihn so: Er hatte sein Portemonnaie in der hinteren Hosentasche und schlug reflexartig nach hinten, als er eine Berührung spürte. Ein Angreifer ging zu Boden, ein anderer attackierte ihn von hinten, schlug gegen seinen Kopf. Dann spürte er einen Stich am Bein – und ging zu Boden. Die beiden Angreifer flüchteten, er schleppte sich nach Hause. Dort klingelte er bei einem Nachbarn, der die Polizei und einen Rettungswagen rief.

Doch nur der letzte Teil mit dem Nachbarn stimmt – den Angriff hatte sich der 28-Jährige komplett ausgedacht. "Ich habe gesehen, dass er blutet", erklärte der Nachbar vor Gericht. "Wir waren beide sehr aufgelöst." Die Polizei sei dann schnell da gewesen und eine Krankenwagenbesatzung habe sich um den 28-Jährigen gekümmert.

Direkt nach der vermeintlichen Tat fahndete die Polizei nach zwei südländisch aussehenden Männern, kontrollierte auch einige, wie ein Polizist als Zeuge berichtete, habe aber bei keinem der Männer einen Verdacht gehabt. Auch die Straße, an der die Tat passiert sein soll, liefen die Polizisten ab und befragten Anwohner – ohne Erfolg. Dem Beamten kamen Tatzeitpunkt und Tatort schon seltsam vor: "Es war noch relativ viel los auf der Straße", sagte er. Und auch die Verletzung an der Wade erregte seinen Argwohn: "Dass sich jemand herunterbeugt und mit einem Messer zusticht, das ist eher selten."

Der Kriminalpolizei wird dann immer klarer, dass irgendetwas mit dem vermeintlichen Opfer nicht stimmt. Ein Hauptkommissar regt eine rechtsmedizinische Untersuchung der Verletzungen an. Diese ergibt, dass es sich wahrscheinlich um selbstzugefügte Verletzungen handelt. Das erklärte die Rechtsmedizinerin auch noch einmal im Prozess: Die meisten Schnitte verliefen parallel und seien gleichmäßig tief, außerdem seien sogenannte Probierverletzungen zu sehen, also gleichförmige, aber viel weniger tiefe Schnitte. Und zuletzt fehlten Hauteinblutungen, die typisch seien für stumpfe Gewalt wie den vermeintlichen Schlag gegen den Kopf.

Kurz vor dem Ende der Beweisaufnahme nahm der Angeklagte seinen Einspruch dann teilweise zurück. Gegen den Vorwurf des Vortäuschens einer Straftat wehrte er sich nun nicht mehr, sondern lediglich gegen die Rechtsfolgen, also die Höhe der Strafe. Aus juristischer Sicht gestand er die Tat damit ein. Ein explizites mündliches Geständnis machte er jedoch nicht. So blieb auch sein Motiv im Dunkeln.

Aufgrund seines schwankenden Einkommens bewertete das Gericht die Tagessatzhöhe neu. Dadurch reduzierte sich die Strafe um 700 Euro. Allerdings muss er die Prozesskosten tragen.