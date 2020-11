Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Lukas P. ist kein Drogendealer, wie man ihn sich vorstellt. Der 26-Jährige, der eigentlich anders heißt, ist schmächtig, lebte bis zur Untersuchungshaft noch bei seiner Mutter und leidet an Asthma. Dem psychiatrischen Gutachter hat er sich geöffnet. Bei der Verhandlung am Heidelberger Landgericht am Freitag beschrieb Thomas Funk sein Treffen mit dem jungen Mann: "Er hat vollumfänglich kooperiert, es war bemerkenswert." Und: "Ich habe selten jemanden getroffen mit so wenig Interesse an psychotropen Substanzen." Lukas P. konsumierte zwar auch selbst Marihuana, aber es ist das bewaffnete Handeltreiben damit, das ihn vor die Große Strafkammer von Richter Markus Krumme brachte. Bei seiner Festnahme fand die Polizei nicht nur "in jeder Ecke Drogen", wie ein Polizist sagte. Auch ein halbes Dutzend Messer – für die Lukas P. wohl ein Faible habe – und andere gefährliche Gegenstände lagen teilweise offen in seinem Zimmer herum.

Den ersten Joint hat Lukas P. mit 16 Jahren geraucht. "Das hat mir nicht so gefallen", erzählte er. Gut ein Jahr später probierte er es wieder: "Ich habe dann fast täglich einen Joint geraucht nach der Schule." Alkohol dagegen rührte er kaum an. Und auch keine chemischen Drogen. Doch der Marihuana-Konsum lief aus dem Ruder. Irgendwann habe er täglich fünf Gramm geraucht. Doch Lukas P. merkte, dass es so nicht geht. "Man wird faul", sagte er. Er schraubte seinen Konsum runter. 2018 wurde er schließlich von der Polizei mit 50 Gramm in der Tasche erwischt und zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Doch er habe weiter konsumiert, so der 26-Jährige.

Erst zu Neujahr 2019 fasste er den Entschluss, aufzuhören – und hielt ein halbes Jahr durch. Das Asthma, mit dem er seit seiner Kindheit eigentlich keine Probleme mehr hatte, meldete sich zurück. "Ich habe gemerkt, dass Cannabis hilft", erklärte Lukas P. Und deshalb habe er wieder angefangen. Nach weiteren sechs Monaten ließ er sich sogar ein Rezept für die Droge ausstellen. Über 200 Euro musste Lukas P. für das verschriebene Marihuana bezahlen. Der Preis in der Apotheke ist höher als auf der Straße – die Qualität allerdings auch. Gelegentlich steuerte Lukas P. etwas zur Miete bei, doch er verlor im März dieses Jahres seinen Job. Doch schon spätestens zum Jahresanfang hatte der junge Mann mit dem Dealen begonnen. Seine Kunden kamen aus dem erweiterten Freundeskreis und kauften meist wenige Gramm. Dafür kamen sie in sein Zimmer, wie die Nachrichten auf seinem Telefon verrieten.

Als die Polizei einen anderen Dealer mit Drogen hochnahm und in dessen Telefon Nachrichten von Lukas P. fand, beantragten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Mutter des 26-Jährigen. Sie trafen ihn schlafend im Bett an, beschlagnahmten rund 80 Gramm Marihuana und die Messer, fanden ein paar Ecstasy-Tabletten in der Kommode – und eine Reihe Testosteron-Ampullen im Keller.

Lukas P. leidet unter seiner schmächtigen Statur, doch das Krafttraining schlägt nicht an. Er wiegt immer noch 65 Kilogramm bei 1,80 Meter Größe. "Ich bin ziemlich dünn, schon mein ganzes Leben lang", erklärte er. Das Testosteron sollte seine Muskeln wachsen lassen. "Das zieht sich wie eine rote Linie durch sein Leben", erklärte der Psychiater. "Die Idee mit dem Testosteron kann ich zumindest verstehen." Gespritzt hat Lukas P. es sich allerdings noch nie. "Aber ich war kurz davor", sagte er.

Der Staatsanwalt forderte eine Strafe von fünfeinhalb Jahren, der Verteidiger plädierte für eine bewährungsfähige Strafe, also höchstens zwei Jahre. Richter Krumme und seine Kammer verurteilten Lukas P. letztlich zu drei Jahren Gefängnis. Denn sie sehen nicht nur den Besitz von Betäubungsmitteln und zwei verbotenen Springmessern sowie einen Verstoß gegen das Antidopinggesetz als erwiesen an – sondern auch das bewaffnete Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Bewaffnet deshalb, weil die Messer bei den Drogendeals griffbereit im Zimmer lagen. Und nun wird P. wohl auch die einjährige Bewährungsstrafe von 2018 zusätzlich absitzen müssen.