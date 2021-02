Heidelberg. (pol/make) Bei einem Verkehrsunfall in der Kurfürstenanlage am Römerkreis ist am Montagabend eine 26-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war ein 30-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 19 Uhr auf der Kurfürstenanlage Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Dabei soll er eine rote Ampel missachtet haben und frontal mit der Fußgängerin zusammengestoßen sein.

Durch die Kollision erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.