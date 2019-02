Heidelberg. (pr/van) Die Bundesstraße B37 war am Dienstag stadteinwärts halbseitig gesperrt. Grund war ein Schaden in einem mit Gips beladenen Gütermotorschiff. Wie die Wasserschutzpolizei Heidelberg mittlerweile auf RNZ-Nachfrage bestätigt, waren gegen 10.30 Uhr rund 25.000 Liter Wasser in das Schiff eingedrungen. Ursache war ein Defekt an einer Pumpe: Sie war undicht. Der Schiffsführer hatte dies ersten Informationen zufolge bemerkt, als er talabwärts auf dem Neckar unterwegs gewesen war.

Das Schiff wurde oberhalb der Schleuse Neckargemünd fest gemacht, ein sogenannter Ölschlängel wurde ausgelegt, der bis zum Ende der Pumparbeiten liegen bleiben wird. Denn das Wasser hat sich im Maschinenraum mit Öl vermischt. Dieses Gemenge gelangte aber nicht in den Neckar.

Neben der Wasserschutzpolizei waren die Heidelberger Berufsfeuerwehr und die DLRG im Einsatz. Das Wasser wurde aus dem Schiff in Tankfahrzeuge des Abwasserzweckverbands gepumpt. Ein Wagen ist bereits, gefüllt, der zweite steht bereit. Diese Arbeiten zogen sich laut Polizei einige Stunden hin. Dann hat eine Werft die Pumpe an dem Schiff repariert. Am Nachmittag konnte es seine Fahrt fortsetzen.

Die B37 war bis zum Ende der Abpumparbeiten halbseitig gesperrt. Dies lag vor allen Dingen daran, da das Tankfahrzeug die Spur blockierte. Da es sich aber um die Fahrtrichtung Heidelberg handelt, waren größere Verkehrsbehinderungen laut Polizei ausgeblieben. Auch für den Feierabendverkehr rechneten die Beamten nicht mit größeren Problemen.

Update: 12. Februar 2019, 17.15 Uhr