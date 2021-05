Heidelberg. (ani/pne) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg bleibt stabil: Laut Landesgesundheitsamt (LGA) lag sie am Montag bei 63,8 (Sonntag: 65,6). Das seien "sehr gute Werte", befand Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einer Pressekonferenz. Einen zentralen Grund für die vergleichsweise niedrige Inzidenz sehen Würzner und Bürgermeister Wolfgang Erichson darin, dass die Verwaltung "in Vorleistung" gegangen sei und etwa Schulen frühzeitig mit Masken und Tests ausgestattet worden seien. "Wir haben uns diesen Vorsprung erarbeitet", sagte Erichson. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Infektionsgeschehen.

Gibt es aktuell Infektionscluster? Nein, erklärt ein Sprecher des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises. Lediglich 13 Fälle könnten derzeit insgesamt zehn verschiedenen Einrichtungen zugeordnet werden. Von Clustern könne dabei nicht gesprochen werden, so der Sprecher.

Wie alt sind die Menschen, die sich infizieren? Im Vergleich zur Vorwoche ist das Durchschnittsalter der aktuell Infizierten von 35,4 auf 34 gesunken. Am stärksten betroffen sind 21- bis 30-Jährige. 42 der 173 aktiven Fälle gehen auf diese Altersgruppe zurück. Danach kommt die Gruppe der Elf- bis 21-Jährigen mit 30 Infektionen vor den 31- bis 40-Jährigen mit 25 Infektionen. Die meisten Ansteckungen passieren nach wie vor im sozialen und familiären Umfeld.

Weshalb meldet das LGA niedrigere Inzidenzen als das Kreisgesundheitsamt? Laut Kreisgesundheitsamt lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg am Montag bei 71,2. Auch in der vergangenen Woche fiel der Wert nie unter 70 – im Gegensatz zu den Werten des LGA, nach denen der Wert in der Stadt schon seit mehreren Tagen unter 70 liegt. Momentan suche man nach einer Erklärung für diese Differenz, erklärt ein Sprecher des Kreisgesundheitsamtes. Diese sei nicht mehr durch den normalen Meldeverzug zu erklären. Die Daten des LGA und des Kreisgesundheitsamtes unterscheiden sich immer leicht, was mehrere Gründe hat. Ein Grund ist der unterschiedliche Zeitpunkt der Datenerhebung und Veröffentlichung: Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises veröffentlicht jeden Morgen die Fallzahlen, das LGA am frühen Abend.

Kommt es bald zu weiteren Lockerungen? Am Samstag trat die Notbremse außer Kraft, weil die Inzidenz in Heidelberg fünf Tage in Folge unter 100 gelegen hatte. Seit Montag kann man deshalb auch wieder ohne negativen Corona-Test – aber weiter mit Termin – shoppen. Weitere Lockerungen wären ab einem Wert unter 50 möglich – und die Verwaltung ist darauf vorbereitet, wie Bürgermeister Erichson sagte. Welche konkreten Öffnungen möglich wären, das hänge aber von den Vorgaben des Landes ab. Erichson betonte, es sei wichtig, eine schnelle Lösung zu erarbeiten, mit der Geimpfte oder Getestete einen einfachen Zugang zu kulturellen oder gastronomischen Angeboten erhalten.

Wie viele Menschen wurden in Heidelberg geimpft? Im Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund wurden bis zum gestrigen Tag 30.000 Menschen geimpft. Dazu kommen 11.000 Impfungen in 104 Heidelberger Arztpraxen. "Ich hoffe, dass die Priorisierung bald komplett aufgehoben wird", sagte OB Würzner. Er wünscht sich, dass auch junge Menschen wie Auszubildende demnächst ihre Impfung erhalten.