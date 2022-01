Ein großes Polizeiaufgebot räumt im Juli abends die Neckarwiese. Manche Jugendliche ziehen weiter in die Altstadt – zum „Party machen“, was für manche Randale beinhaltet. Foto: vaf

Von Sebastian Riemer und Anica Edinger

Heidelberg. Es sind unvorstellbare Szenen, die sich in der Nacht auf Pfingstsonntag auf der Neckarwiese abspielen: Jugendliche demolieren Schaustellerbuden, Corona-Testationen, Parkbänke und öffentliche Toiletten – und greifen Polizeibeamte an. Flaschen fliegen in Richtung Streifenwagen. Das Ausmaß der Gewalt, das sich in dieser Mai-Nacht Bahn bricht, überrascht ganz Heidelberg.

Mit den Krawallen an Pfingsten ist ein neues Phänomen in Heidelberg aufgetaucht, das die Stadt monatelang beschäftigen wird: Junge Leute aus der Region und von weiter weg verabreden sich im Internet zum "Party machen" in Heidelberg – wobei "Party" für viele Randale und ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei bedeutet. Die Stadtverwaltung reagiert, verhängt ein nächtliches Aufenthaltsverbot für die Neckarwiese. Die Polizei verstärkt ihre Präsenz dort massiv.

Doch während die Kommunalpolitik noch diskutiert, ob diese Reaktion nicht überzogen ist, beruhigt sich die Lage am Neckarvorland schnell. Aber das Problem ist mitnichten gelöst, die Jugendlichen ziehen einfach weiter: Am Wochenende nach den Pfingstkrawallen geht es in der Altstadt rund. Etwa 100 Krawallmacher halten bis 2 Uhr nachts die Polizei auf Trab. Sie laufend grölend durch die Innenstadt, zetteln Schlägereien an und zerstreuen sich rasch in alle Richtungen, wenn sie Beamte erblicken. Mitte Juni reagiert die Stadt: Ab 23 Uhr dürfen Kioske in der Altstadt keinen Alkohol mehr verkaufen. Ab Mitternacht ist auch der Konsum alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum verboten.

Doch nachdem das Aufenthaltsverbot auf der Neckarwiese gelockert wird, erst ab Mitternacht gilt, geht es auch dort wieder rund. Mehrmals muss die Polizei den Bereich räumen, bis die Stadt das Verbot im Juli wieder auf 21 Uhr vorzieht – um zu verhindern, dass Heidelberg zum Treffpunkt einer "überregionalen Krawallszene" wird, wie Oberbürgermeister Eckart Würzner und die Polizei warnen.

Danach ist es wieder das gleiche Spiel wie schon im Juni: Auf der Neckarwiese bleibt es wegen des Aufenthaltsverbots ruhig, die Räumung am Abend läuft problemlos. Aber danach herrscht in der Altstadt, wohin die jungen Leute ausweichen, teilweise Anarchie: Jugendliche ziehen durch die Gassen auf der Suche nach Ärger oder Gegenständen zum Kaputtmachen. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun mit Sachbeschädigungen und Körperverletzungen.

Während sich die Lage Ende Juli wieder beruhigt, Aufenthalts- und Alkoholverbot aufgehoben werden, diskutiert die Kommunalpolitik die Ursachen des Phänomens. Man ist sich einig: Es hat mit der schwierigen Situation für Jugendliche in Corona-Zeiten, vor allem aber auch mit mangelnden Angeboten für diese Zielgruppe in Heidelberg zu tun.

10 000 Jugendliche feiern an sechs Wochenenden im „Feierbad“. Die Lage am Neckarufer entspannt sich unterdessen. Foto: Rothe

Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp überlegt sich gemeinsam mit dem Jugendgemeinderat, verschiedenen Jugendorganisationen und "Heidelberg Marketing" eine Lösung: Sie heißt "Feierbad 21" – ein Open-Air-Club auf dem Gelände des ehemaligen Schwimmbadmusikclubs. Am 2. August wird dort die erste Party gefeiert. Außerdem ertüchtigt die Stadt einen Teil der Ochsenkopfwiese in Bergheim, um eine nicht-kommerzielle Alternative zur Neckarwiese zu schaffen. Doch Menschen kommen nicht: Über den Sommer bleibt die Wiese leer. Das "Feierbad"-Projekt dagegen wird zu einem großen Erfolg: An sechs Wochenenden feiern den Sommer über insgesamt rund 10.000 Jugendliche bei freiem Eintritt im "Feierbad". Ein Wermutstropfen bleibt: Einige Wieblinger beschweren sich über den Lärm aus dem "Feierbad", der über den Neckar schallt.

Nach der letzten "Feierbad"-Party im September wird schließlich der Bereich rund um die Alte Brücke zum Party-Hotspot. Anwohner klagen über betrunkene, lärmende Jugendliche und deren Hinterlassenschaften, Gastronomen und Hoteliers über zerstörte Tische und Stühle. Die Stadt reagiert Ende Oktober: OB Würzner kündigt ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot für Späti-Kioske an. Das wird aber nicht umgesetzt. Mit dem Wintereinbruch erledigt sich das Problem von selbst – vorerst.