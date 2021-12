Heidelberg. (dns) Heidelberg will als Stadt vorangehen und den CO2-Ausstoß seiner Bürgerinnen und Bürger möglichst schnell senken. Da sind sich Verwaltung, fast alle Gemeinderäte und ein großer Teil der Bevölkerung einig. Doch über den Weg dorthin lässt sich vortrefflich streiten, wie im Jahr 2021 mehrere Beispiele zeigen:

> Nur noch mit 30 durch die Stadt: Von der Ausnahme zur Regel soll Tempo 30 werden, 50 nur noch auf Durchfahrtsstraßen erlaubt sein. Das beantragen die Grünen im Sommer, OB Würzner schließt sich im Herbst an. Beschließen kann das die Stadt zwar gar nicht, sondern nur der Bund. Doch schon die symbolische Forderung sorgt für Zwist – sowohl unter RNZ-Lesern als auch unter Stadträten.

> Ohne Ticket in Bus und Bahn: Plötzlich soll alles ganz schnell gehen. Im September lässt sich Würzner vom Kollegen Michaël Delafosse erklären, wie die Partnerstadt Montpellier in drei Stufen Busse und Bahnen kostenlos machen will. Und Würzner sagt: "Das will ich auch!" Im November folgt ein erster Vorstoß: Zunächst soll der Nulltarif an den Adventswochenenden gelten – so steht es ja auch im Haushalt. Dennoch scheitert der Plan im Finanzausschuss. Eine Mehrheit der Stadträte befürchtet, dass das Projekt in Pandemiezeiten zu viele Menschen in den ÖPNV lockt. Doch Würzner lässt nicht locker und will das Thema 2022 wieder auf die Agenda setzen.

> Lasershow statt Feuerwerk: Noch ungewöhnlichere Blüten treibt die Debatte im Oktober. Da fordert die Fraktion Grün-Alternative Liste/Freie Wähler, dass die Stadt Alternativen zur traditionellen Schlossbeleuchtung prüfen soll. Das Feuerwerk sei nicht mehr zeitgemäß und eine Laser- oder Drohnenshow ebenso attraktiv. Veranstalter Heidelberg Marketing sieht das naturgemäß anders. Doch die Grünen stellen sich hinter den Vorschlag. Das Thema wird die Politik 2022 weiter beschäftigen.

> Parkhäuser ohne SUVs: Ein Vorstoß der Bunten Linken sorgt dagegen für Kopfschütteln, hat aber sonst keine Konsequenzen. Die Fraktion fordert ein Einfahrverbot für SUVs in städtische Parkhäuser – beziehungsweise eine Gewichtsobergrenze. Zwar hält sich die Sympathie für die Stadtgeländewagen auch im restlichen Stadtrat in Grenzen, doch der Antrag wird abgeschmettert. Vor allem, weil die Regelung auch Vans betroffen hätte – also klassische Familienautos.

> Mehr Geld fürs Parken: Der größte Aufreger kommt zum Jahresende. Da beschließt der Gemeinderat, dass Anwohner – außer einkommensschwache Haushalte – künftig zehn statt drei Euro im Monat für Parkausweise zahlen. Die Betroffenen ärgern sich tierisch; FDP, "Heidelberger" und CDU wittern einen Feldzug gegen das Auto; SPD und Linken fehlt die soziale Staffelung. Dennoch setzen sich die Grünen mithilfe von Würzner und mehreren kleinen Parteien durch.