Endlich echte Gleichberechtigung forderten die etwa 200 Demonstrantinnen und Demonstranten, die am Freitag von der Stadtbücherei in die Innenstadt zogen. Darunter waren auch wieder viele Männer. Foto: Dagmar Welker

Von Matthias Kehl

Heidelberg. Einige Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Wolkendecke, als sich Sahra Mirow, Landesvorsitzende der Linken, mit ihren Parteikollegen am Bismarckplatz versammelt. "Still lovin’ feminism" steht in weißer Schrift auf dem lila-farbenen Plakatbanner. Die 35-Jährige verteilt am Weltfrauentag lächelnd Rosen an weibliche Passanten. Gleichzeitig lässt sie ihre männlichen Parteikollegen in Schürzen die Straße kehren.

"Wir möchten mit den traditionellen Rollenbildern brechen und darauf aufmerksam machen, dass es auch anders geht", sagt Mirow. Der 23-jährige Philipp Janke, der ihr in einer Schürze mit Blumenmuster zur Seite steht, pflichtet ihr bei. Mehr Bewusstsein zu schaffen für die Probleme der Frauen sei für ihn auch ein Grund gewesen, sich politisch zu engagieren, so der Anglistik-Student.

Während einige Passanten freundliche die Rose annehmen, erfährt die Linkspartei auch Widerspruch. "Eine ältere Frau sagte uns, dass sie das traditionelle Rollenbild unterstütze", sagt Florian Lamade, der auf Listenplatz drei der Partei steht und als Vater von zwei Kindern gute Erfahrungen damit gemacht hat, als Mann mal zu Hause zu bleiben.

Bei den Linken waren die Rollenbilder umgekehrt: Den Besen schwang der Mann. Foto: Welker

Knapp 800 hundert Meter weiter versammeln sich an der Stadtbücherei rund 200 weitere Frauenrechtskämpferinnen und Kämpfer. Eine von ihnen ist die 46-jährige Grafikerin Axinja Elser, die in einen Blaumann gehüllt zur Demonstration angereist ist. "Obwohl in meinem Beruf viele Frauen arbeiten, sind die Anerkanntesten und bestbezahltesten der Branche Männer." Vor allem gegen weibliche Armut, aber auch für eine Aufteilung der Haushaltsarbeit steht sie ein.

Von den Treppenstufen der Stadtbücherei lauscht die 62-jährige Christine Brauss den Reden der Kundgebung. Als unverheiratete Frau sieht sie sich eher auf der "Sonnenseite". "Dass Hygieneartikel wie Tampons als Luxusartikel besteuert werden, kann ich nicht verstehen", sagt sie.

Mitten in der Traube der Demonstranten stehen Alejandra Del Ray und Patrick Robinson über einen Kinderwagen gebeugt. Zusammen mit ihrer Tochter Maya wollen die Spanierin und der Brite die Kundgebung unterstützen. "Es ist Mayas erster Weltfrauentag", sagt die stolze Mutter Del Ray. "Für eine Schwangerschaft kann man in Spanien auch schon mal gefeuert werden", erzählt die 34-Jährige. Das sei in Deutschland zwar zum Glück nicht üblich, so Del Ray. "Das gilt aber leider nicht für sexistische Anfeindungen", so die Spanierin. Dem möchte das Paar, das in Heidelberg für eine Menschenrechtsorganisation arbeitet, mit Engagement entgegentreten.

Um kurz nach 18 Uhr setzt sich der Demonstrationszug an der Stadtbücherei in Bewegung. Von der Poststraße aus geht es über die Sofienstraße zum Bismarckplatz. Unter dem strengen Blick von Polizeibeamtin Liane Heiler wird die bunte und mit Trommeln bestückte Menge sicher begleitet. "Auch wenn ich viele Punkte unterstützenswert finde, bin ich rein beruflich hier", sagt Heiler. Von Kolleginnen habe sie Respektlosigkeiten gegenüber weiblichen Polizeibeamtinnen schon mitbekommen. "Aber ich bin jemand, der da auch die Klappe aufmacht und denjenigen in die Schranken zu weisen weiß", so Heiler.

Am Freitag war diese Maßnahme nicht nötig. Laut und selbstbewusst verschaffen sich die Frauen Gehör - jedoch friedlich.