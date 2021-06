Heidelberg. (pol/mare) Seit Freitagnachmittag, 11. Juni, wird sie 16-jährige Chiara-Theresa V. aus Frankfurt vermisst. Das teilt die Polizei mit und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Vermisste, die derzeit zur Behandlung in einer Fachklinik in der Heidelberger Voßstraße untergebracht ist, verließ nach einem Behandlungsgespräch mit einer Ärztin die Klinik und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Chiara-Theresa V. Foto: Polizei

Sie ist etwa 1,76 Meter groß und 77 Kilogramm schwer, von normaler Statur. Sie hat schulterlange schwarze Haare und Narben an beiden Oberarmen. Außerdem auffällig sind sehr lange, schwarze Fingernägel. Sie trug zuletzt eine schwarze Nike-Jogginghose und einen grauen Hoodie, dazu weiße Sneaker.

Die 16-Jährige befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befinde, berichtet die Polizei. Sie hielt sich in der Vergangenheit häufig in Frankfurt auf. Kontakte in die dortige Drogenszene sind nicht auszuschließen.

Info: Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444.