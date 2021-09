Heidelberg-Pfaffengrund. (sm) Zum Schulanfang eine Schultüte zu bekommen, das ist Tradition – eine zweite zu bekommen, das ist selten. Aber genau über diese Überraschung konnten sich am Freitag, einen Tag vor der offiziellen Einschulung, 15 Schulanfänger im Pfaffengrund freuen.

Der SPD-Stadtrat Mathias Michalski wollte den Kindern eine Freude machen, denn "gerade sie haben in der Corona-Pandemie auf zahlreiche Dinge verzichten müssen". Und so klingelte er zusammen mit Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen an 15 Türen, um die roten Schultüten, gefüllt mit Äpfeln, Chips, Lineal, Stift, Radiergummi und Spielzeug den überraschten Kindern zu überreichen. So auch Lia Bühler, die es gar nicht erwarten kann, in die gegenüberliegende Albert-Schweitzer-Schule zu kommen – so sehr freut sie sich darauf.

Und was wird wohl ihr Lieblingsfach, wollte die RNZ wissen: "Kunst" – da ist sie sich sicher, erzählt aber auch, dass sie "schon die Namen der ganzen Familie lesen und schreiben kann". Und das dank ihres großen Bruders Tayler. Der Zehnjährige bekam natürlich auch eine Schultüte, "damit er nicht traurig ist", so Michalski, der sich auch freute, dass die Bürgermeisterin mit dabei war. Die hofft, "dass dieses Schuljahr ein gutes wird". Sie hat den Schultütenrundgang im Pfaffengrund gern gemacht. Schließlich komme man dadurch so gut mit den Bürgern ins Gespräch.