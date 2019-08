Heidelberg/Frankfurt. (pol/rl) Die seit dem 18. Juli vermisste 15-Jährige wurde am Mittwochmorgen in Frankfurt von hessischen Polizeibeamten wohlbehalten angetroffen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich die Jugendliche bereits seit mehr als einer Woche in Frankfurt in einem Wohnheim einer sozialen Einrichtung aufhielt.

Update: Mittwoch, 21. August 2019

Heidelberg. (dpa-lsw) Auch nach einem öffentlichen Zeugenaufruf bleibt eine junge Sprachschülerin aus Vietnam verschwunden. Die 15-Jährige hatte ihren im Juni begonnenen Sprachkurs in Heidelberg Mitte Juli abgebrochen und war nicht in ihre Unterkunft zurückgekehrt. Es gebe keine neuen Erkenntnisse in dem Fall, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zuletzt hatte die junge Frau telefonischen Kontakt mit ihrer Mutter am 18. Juli. Sie erschien auch nicht zum Ende Juli vorgesehen Rückflug nach Vietnam. Dort halten sich die Eltern laut Polizei auf. Es gibt den Angaben zufolge keine Hinweise, dass der Teenager Opfer einer Straftat geworden ist oder sich in einer hilflosen Lage befindet.

Update: Freitag, 9. August 2019

Heidelberg. (pol/rl) Bereits seit Ende Juli vermisst wird die 15-jährige Ha Anh N.. Die Jugendliche aus Vietnam besuchte seit Juni eine Sprachschule in Heidelberg. Am Montag, 15. Juli, brach sie den Sprachkurs ab und kehrte danach nicht in ihre Unterkunft in Heidelberg zurück. Am Dienstag danach, 18. Juli, hatte sie noch einmal ihre Mutter angerufen. Seither gilt sie als vermisst. Einen für Ende Juli vorgesehen Rückflug nach Vietnam trat sie nicht an.

Hinweise auf den Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind bisher erfolglos geblieben.

Derzeit geht die Polizei nicht davon aus, dass die Jugendliche Opfer einer Straftat geworden ist. Zudem gebe es auch keine Hinweise darauf, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Stand: Donnerstag, 8. August 2019