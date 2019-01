Heidelberg. (pol/mün) Zwei 18-Jährige und ein 19-Jähriger wurde in der Silvesternacht in Neuenheim von einer Personengruppe attackiert, die aus 15 bis 20 Personen bestanden haben soll. Laut Polizei geriet einer der 18-Jährigen mit der Gruppe in Streit. Zunächst wurde er geschubst und dann von einer unbekannten Person mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen. Danach wurde er von weiteren Personen aus der Gruppe heraus geschlagen. Sein 19-Jähriger Begleiter wollte schlichtend eingreifen und wurde ebenfalls von mehreren Personen gegen den Kopf geschlagen.

Danach wollte die große Gruppe ihren Weg von der Neuenheimer Landstraße in Richtung Theodor-Heuss-Brücke fortsetzen. Der 19-Jährige rief der Gruppe etwas nach, worauf etwa zehn Personen zu dem Trio zurückkehrten und den 19-Jährigen erneut schlugen, berichtet die Polizei. Die Auseinandersetzung soll gegen 1.30 Uhr stattgefunden haben.

Im Zuge der Ermittlungen der Polizei wurde später bekannt, dass offensichtlich ein weiterer 18-jähriger Rollerfahrer in unmittelbarer Tatortnähe aus der Gruppe heraus geschlagen wurde.

Die angegriffenen Personen wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord dauern an.