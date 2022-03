Tanzen zu Hip-Hop, Reggaeton und Dancehall: Am Freitag legte DJ Boulevard Bou im „Feierbad“ auf, am Samstag tanzten die Jugendlichen zu DJ Lècio. Foto: Stadt

Heidelberg. (RNZ) Am ersten "Feierbad"-Wochenende haben 1400 Jugendliche – 700 an jedem Abend – im Zelt neben dem Tiergartenschwimmbad gefeiert, wie Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp mitteilte. Er hatte als Teil der Arbeitsgruppe "Feierbad" das Angebot mit initiiert. Vor allem in Anbetracht der 2G-plus-Auflagen – alle Gäste mussten zusätzlich zur Impfung einen aktuellen Test nachweisen – sei die Bilanz "äußerst zufriedenstellend", so Kneipp. Das Zelt ist für 750 Menschen ausgelegt.

Der Großteil des Publikums war laut Kneipp zwischen 16 und 18 Jahre alt, was genau der Zielgruppe entspreche. "Die Stimmung war überragend, die Jugendlichen hatten sicht- und hörbar Spaß und haben richtig abgefeiert", freute sich der Nachtbürgermeister. Alles sei friedlich und sicher verlaufen. Nun hofft Kneipp, dass sich das "Feierbad", das keinen Eintritt kostet, etabliert. Das Zelt soll bis Ende April zur Verfügung stehen.

Im Sommer 2021 gab es das "Feierbad" schon einmal – damals unter freiem Himmel. An sechs Wochenenden waren 10.000 Jugendliche gekommen. Das Projekt galt als Erfolg, weil es an den "Partyhotspots" Neckarwiese und Alte Brücke für Entspannung gesorgt hatte. Jedoch hatten Anwohner in Wieblingen über Lärm geklagt. Am Wochenende habe man nun penibel auf das Einhalten der Grenzwerte geachtet, versichert Kneipp.