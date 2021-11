Heidelberg. (pol/mün) Am Samstagabend wurde ein 13-jähriger in der Weststadt dabei beobachtet, wie er bei mehreren in der Bunsenstraße geparkten Fahrzeugen gegen die Außenspiegel trat.

Als eine Polizeistreife den 13-jährigen gegen 21.40 Uhr kontrollieren wollte versuchte er zu flüchten. Er konnte jedoch festgehalten werden, heißt es im Bericht.

Vor Ort wurden insgesamt vier beschädigte Außenspiegel gefunden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.