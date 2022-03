Blau-gelbe Fahnen, viele Plakate und Transparente prägten das Bild der Menschenmenge, die am Mittwochabend zur Kundgebung für den Frieden in der Ukraine auf dem Universitätsplatz zusammenkam. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Etliche Plakate, blau-gelbe Fahnen, ergreifende Redebeiträge – die Kundgebung für den Frieden in der Ukraine mit 1200 Menschen auf dem Universitätsplatz in der Altstadt am Mittwochabend war ein starkes Zeichen der Solidarität. "Ich habe diesen Platz noch nie so voll gesehen. Das ist das größte Bündnis, das wir in Heidelberg jemals hatten", sagte Dorothea Kaufmann von Bündnis 90/Die Grünen, die die Kundgebung gemeinsam mit der SPD Heidelberg initiiert hatten.

Angeschlossen hatten sich AfD Watch Heidelberg, Amnesty International, die CDU, der Dorfpride, die Evangelische Kirche, der DGB, Die Linke, die Falken, die FDP, die Frauen-AG, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die Grün-Alternativen Liste, die Grüne Jugend Heidelberg, Heidelberg in Bewegung, die Jungen Liberalen, die Jusos, die Katholischen Kirche, der Migrationsbeirat, das Queere Netzwerk und Volt. Viele Vertreter der Initiativen sprachen vor dem Eingang der Neuen Universität. Sie alle einte an diesem Abend die große blau-gelbe Fahne unter der Inschrift "Dem Lebendigen Geist" im Rücken.

"Ich danke jedem Einzelnen von Ihnen, jeder von Ihnen ist ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg", sagte Ernst Lüdemann, der für die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft sprach, für jedes Volk das Recht auf Frieden forderte und dabei ausdrücklich das russische Volk mit einschloss. "Nicht das russische Volk ist schuld an diesem Krieg. Schuld an diesem Krieg hat ausschließlich der Aggressor Putin und jedes verlorene Menschenleben ist eine Wunde für die Welt."

Alexandra, eine junge Frau aus der russischen Gemeinde fand noch deutlichere Worte. Sie bezeichnete Wladimir Putin als Psychopaten, Mörder und Terroristen. Viele applaudierten laut, als sie rief: "Putin is not the Russian Presdident!" (Putin ist nicht der russische Präsident). Es waren harte, deutliche Worte, die an diesem Abend gesprochen wurden. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers (CDU) sprach von Schande, bezeichnete Putin als Kriegsverbrecher.

Sahra Mirow, Die Linke, betonte, dass der völkerrechtswidrige Krieg durch nichts zu rechtfertigen sei und forderte, dass Kriegsdienstverweigerer aus Russland und aus der Ukraine solidarisch aufgenommen werden müssten. Sie kritisierte aber auch die Bundesregierung für die Entscheidung, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren. Rainer Werner, Amnesty International, verurteilte die Angriffe auf Zivilisten, die selbst vor Kindergärten und Krankenhäusern nicht Halt machten. Auch Johannah Illgner, SPD, war es ein Anliegen, vor allem an die Schwächsten in der Gesellschaft zu erinnern. Sie seien es, die unter Krieg besonders litten. Frauen, Mütter mit Kindern. Und sie verschwieg auch nicht, dass an der polnischen Grenze schwarze Menschen, die aus der Ukraine flüchteten, aufgehalten wurden. "Rassismus hört auch im Krieg nicht auf!". Patrick Alberti, Dorfpride, machte zudem auf die schwierige Situation von queeren Menschen in diesem Krieg aufmerksam.

Als Anna Donska, aufgewachsen in der Ukraine und Künstlerin in Heidelberg, das Wort ergriff, wurde es dann sehr still auf dem Universitätsplatz. "Meine Freundin Marina knüpft gerade Camouflage-Netze. Der Stadtteil meiner Heimatstadt, in dem ich aufwuchs, wird gerade bombardiert", schildert sie das, was so schwer zu fassen ist und dann noch unfassbarer wurde, als eine junge Frau auf die Bühne trat. Katja kam am Dienstag aus Kiew nach Heidelberg. Mit ihren Kindern – ohne ihren Mann.

