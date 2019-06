In der Tiefburg drängten sich die Festbesucher dicht an dicht. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Handschuhsheimer Kerwe während der Pfingstferien? Da hatten die ausrichtenden Vereine im Vorfeld durchaus ihre Bedenken und fürchteten, halb Heidelberg könnte in Urlaub sein und in der Tiefburg wäre es öd und leer. Weit gefehlt! So voll wie am Samstagabend war es in der Burg und entlang der Kerwe-Meile in der Dossenheimer Landstraße schon lange nicht mehr. Die Höhepunkte:

Die Eröffnung: Erstmals stehen nicht nur Herold Herbert Pfeiffer und der stellvertretende Stadtteilvereinsvorsitzende Jürgen Grieser unter den Zinnen der Burg, sondern auch Kerweschlackel Johannes Laule. Er lud das Volk zum Lindentanz am Sonntag ein, weil sich die Wiedereinführung des alten Brauchs durch den TSV Handschuhsheim zum 100. Mal jährt.

Die Mitglieder des Judo-Clubs lieferten wieder die Kerwe-Spezialität Erdbeer-Margarita. Foto: kaz

Die Erdbeer-Margarita: Sie ist inzwischen das Kult-Getränk der Kerwe, wird im Keller der Tiefburg ausgeschenkt und im Graben produziert. Mitglieder des Judo-Clubs schleppen kistenweise Hendsemer Erdbeeren die Treppen runter. Mehrere hundert Kilo sollen es allein am Samstagnachmittag gewesen sein. "Zopfe, zopfe, zopfe", lautet die Ansage, ehe ein Riesenrührstab die Früchtchen zu einer cremigen Masse macht und eine gut dosierte Menge Alkohol dazu kommt. Es gibt aber auch die alkoholfreie Variante. Für den ersten Schwung Margarita hatten die "Macher" schon rund 200 Kilo Erdbeeren "vorgezopft" und kühl gelagert.

Die "Reitschul": Ohne dieses Pferdekarussell, Baujahr 1886, wäre der Rummelplatz nur halb so schön. Zumal zu diesem Fahrgeschäft eine alte Jahrmarktorgel gehört. Am Samstagabend ist das Karussell auch noch nach Einbruch der Dunkelheit in Betrieb und Erwachsene drehen damit ihre Runden. Eine Riesengaudi!

Kerwe-Schlackel Johannes Laule (Mitte mit Hut) freute sich mit den "Hammel-Gewinnern" beim Lindentanz, Ludwig Hornig und Christina Link (links neben dem Hammel). Hinten am Balkon hängt das neue Wappen für die "Neiemer". Foto: kaz

Die Schiffschaukel: Sie ist genau wie das Pferdekarussell im Besitz der Schaustellerfamilie Schmitt - und im Kerwe-Trubel ein gutes Trainingsgerät. Ohne eigene Muskelkraft kommt man nämlich "net nuff". Allerdings wird man kurz vor dem Anschlag abgebremst, und das Spiel geht von vorne los.

Tanzen in der Tiefburg: Das gehört schon seit Generationen zur Kerwe und funktioniert offenbar auch mit "DJ". Schon seit einigen Jahren verzichtet der Stadtteilverein aus Kostengründen auf Livemusik. Der Verein "Pro Rugby" in der Bäumengasse lässt sich da nicht lumpen, dort ist an allen Kerwe-Tagen eine Band zu Gast. Auch heute Abend wieder.

Die Straußwirtschaften: Neben der Bäumengasse ist dies das DRK-Seniorenzentrum in der Oberen Kirchgasse, in dem das traditionelle "Kerwemahl" serviert wird. Gut essen kann man aber auch im Schlösselhof, der von den TSV-Handballern bewirtschaftet wird, oder im Alten Rathaus, in dem die Schützenvereinigung ihren "Salzweck" anbietet. Die Schützengilde hat eine etwas größere Speisekarte, in der Tiefburg aber auch mehr Platz zum Brutzeln.

Das Wetter: Das "Kerwe-Wetter" ist legendär und kurz vor der Sommersonnenwende meist sonnig. Es gab schon mal Gewitterschauer, aber noch nie einen verregneten Lindentanz!