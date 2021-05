„Bereiten Sie sich auf einen Ansturm vor“, lautet der Rat der Expertin für die Händler in der Innenstadt. Schon in Corona-Zeiten ist die Altstadt recht belebt. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. In Heidelberg ist die Welt in Ordnung. Das war die deutliche Botschaft, die Barbara Possinke am Mittwochabend beim Branchentreff Handel an rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörer richtete. Die Architektin war aus Düsseldorf zur Hybridveranstaltung zugeschaltet, die aus dem Verpackungsmuseum gesendet wurde. Als Expertin für Handelsimmobilien weiß sie, wovon sie spricht. "Eigentlich dürften sie außer Corona keine Sorgen haben. Hohe Aufenthaltsquote, tolles Stadtbild, Gastronomie – es ist alles da, wonach sich die Leute sehnen. Bereiten Sie sich auf einen Ansturm vor", sagte Possinke.

"Mit Optimismus in die Zukunft des Einzelhandels" lautete das Motto des Abends. Und Optimismus war nicht nur vonseiten der Hauptrednerin zu spüren. Auch die Einzelhändler in Heidelberg selbst schauen mehrheitlich positiv in die Zukunft. Das machte eine digitale Umfrage unter den zugeschalteten Teilnehmenden deutlich. Auch Oberbürgermeister Eckart Würzner betonte, wie gut Heidelberg letztlich dasteht. "Wenn es eine Stadt gut aus der Krise schafft, dann gehören wir zu den ersten Städten, die es gut schaffen."

Marc Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, der das Branchentreffen moderierte, sieht das ähnlich optimistisch. Trotzdem war allen Beteiligten klar, dass sich der Handel im Wandel befindet und darauf reagieren muss. Sahin Karaaslan, Vizepräsident des Einzelhandelsverbands Nordbaden, warnte: "Ja, es geht uns gut, aber es gibt keinen Automatismus, dass das so bleibt." Auch Sven Rubel, Geschäftsführer des Handelsverband Nordbaden, betonte: "Wir müssen wieder Lust auf die Innenstadt machen." Denn bei allem Optimismus zeigten die nackten Zahlen, dass vor allem der Innenstadthandel massive Verluste zu beklagen hat – zugunsten des Onlinehandels.

Auch Possinke machte deutlich, dass die guten Voraussetzungen der Stadt allein in Zukunft nicht reichen werden. Mobilitätskonzepte, emotionale Räume, Plätze, auf denen Menschen gern verweilen – das waren einige Stichworte, die sie gab. Ein Satz der Expertin wies jedoch auf ein viel drängenderes Thema hin: "Nach Corona kommt die Hitze", warnte Possinke. "Wir werden 50 Grad in den Innenstädte haben, bei so hohen Temperaturen bleiben die Kunden weg. Wir brauchen konkrete Maßnahmen dagegen."

Aktuell treiben die Händlerinnen und Händler jedoch noch ganz andere Sorgen um: Ob Weihnachtsmarkt und Schlossbeleuchtung stattfinden werden, wann die Gastronomie wieder öffnet, wie sich der hintere Teil der Hauptstraße beleben lässt. Ein klares "Ja" gab es von Würzner für Weihnachtsmarkt und Schlossbeleuchtung. Alles andere konnte der OB nicht konkret beantworten. Er betonte aber, dass die Stadt massiv teste, um die Inzidenzen schnell zu senken und dass an einem Innenstadtkonzept gearbeitet würde. Dass Erfolg im Handel nicht nur am Engagement der Stadt hängt, sondern auch Eigeninitiative gefordert ist, machte Katrin Dellmuth, Inhaberin des kleinen Ladens "Glück" in der hinteren Hauptstraße, deutlich. Sie vermarktet ihre Waren seit der Krise auch online. Und ohne ihren Instagram-Kanal will sie längst nicht mehr sein.