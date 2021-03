Von Sarah Hinney

Heidelberg. "Halten Sie durch!" – das war die zentrale Botschaft, die Oberbürgermeister Eckart Würzner gestern bei einem Vor-Ort-Besuch an drei unterschiedliche Gastronomie-Betreiber richtete. Bei einer kleinen Tour durch die Altstadt schaute der OB gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Marc Massoth beim "Löwenbräu" in der Hauptstraße, im "Regie" am Theaterplatz und in der "Backmulde" in der Schiffgasse vorbei. Durchhalten wollen sie alle, leicht fällt es ihnen aber nicht. "Es wird einfach immer schwieriger, je länger es so läuft", sagte Hans-Otto Gieser. Seit 33 Jahren betreibt er das urige Gasthaus "Löwenbräu" in der Hauptstraße. Auch wenn das mit den Corona-Hilfen gut geklappt habe, die Perspektivlosigkeit ärgert den 60-Jährigen.

Eine Perspektive will Würzner ihm und vielen anderen Gastronomen jetzt geben. Die Stadt will die Außenbewirtschaftung sobald wie möglich wieder "unbürokratisch öffnen". Auf einen konkreten Zeitpunkt ließ sich der OB nicht festnageln, dabei spiele das Infektionsgeschehen eine entscheidende Rolle. Die steigenden Inzidenzen im Stadtgebiet – von 50 vergangene Woche auf über 80 jetzt – findet Würzner allerdings nicht bedenklich. "Ob 50 oder 70, wir haben hier einen ruhigen Verlauf."

Ein exponentielles Wachstum sieht er in Heidelberg nicht, die Fälle ließen sich alle zurückverfolgen, in den Kliniken gebe es kein Problem – und die täglichen Warnungen vor massiv steigenden Zahlen hätten mit der Realität nichts zu tun, sagte der OB. Er betonte: "Wir müssen lernen, damit zu leben." Lockdowns sind für Würzner keine Lösung und auch eine nächtliche Ausgangssperre – sollte Heidelberg die Inzidenz von 100 überschreiten – lehnt er ab.

Für den OB liegt die Lösung im konsequenten Testen und im Ausbau der digitalen Möglichkeiten. In Kürze will Heidelberg deshalb auch die Luca-App zur einfachen Kontaktverfolgung einführen. Mehrere Bundesländer planen mithilfe der App, die mit dem Gesundheitsamt verknüpft ist, bereits Öffnungsschritte für Gastronomie, Einzelhandel und Kultureinrichtungen. Heidelberg bereitet ebenfalls einen Modellversuch für und mit Kultureinrichtungen vor. "Auch in den Bereichen Einzelhandel oder Gastronomie möchten wir in der Kombination von Tests und Apps Öffnungen ermöglichen", erklärte Würzner.

Helmut, Josephin und Leon Wollmann machten am Mittwoch jedenfalls deutlich, dass sie zu sämtlichen Maßnahmen bereit sind, die die Öffnung ihres Cocktailcafés "Regie" ermöglichen. Großes Lob gab es von ihnen dafür, dass die Stadt im vergangenen Jahr unkompliziert ermöglicht hatte, die Fläche der Außenbestuhlung zu vergrößern, damit mehr Abstand eingehalten werden kann. Helmut Wollmann nutzte die Gunst der Stunde aber auch, um dem OB ein paar Wünsche für die Außenbewirtschaftung für die Zeit nach Corona vorzutragen. Würzner äußerte Verständnis, betonte aber: "Aus dem, was wir in der Corona-Krise ermöglicht haben, darf nicht der Anspruch erwachen, dass das so bleibt."

Alex Schneider vom Gasthaus und Hotel "Backmulde" schaut im Moment erst mal auf die aktuelle Situation. Und die ist "medium bis unterirdisch", wie er sagte. Selbst wenn die Außengastronomie öffnen dürfte, hätte er davon nicht viel – "im Hof ist es einfach noch zu kalt". Hotelgäste gibt es kaum, Touristen, Geschäftskunden, alle fehlen, daran wird sich so schnell nichts ändern, zumal nun auch noch der "Heidelberger Frühling" nur online stattfindet.

Schneider hofft nun auf Juli und August. Würzner machte ihm Mut: "Bis dahin sind wir mit dem Impfen weiter und in einer anderen Situation". Schneider weiß, dass das Jahr noch mal "sportlich" wird. "Wir haben uns noch mal verschuldet, um kein Personal entlassen zu müssen. Was man zurückgelegt hatte, ist weg." Eine andere Möglichkeit, als durchzuhalten, bleibt ihm also gar nicht.