Von Sarah Hinney

Heidelberg. Für Thomas Bösinger war das Frühjahr 2020 keine gute Zeit. Der Geschäftsführer des größten Heidelberger Cateringunternehmens musste sich eingestehen, dass seine GVO Cateringkultur GmbH die Corona-Pandemie nicht überleben würde. In rasendem Tempo brachen die Aufträge weg. Bösinger zog die Reißleine, im Juli wurde das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Karl-Heinrich Lorenz aus Mannheim zum Insolvenzverwalter bestellt. Es sah so aus, als stünde das über 25 Jahre erfolgreiche Unternehmen vor dem Aus.

Ob Catering für große Firmen wie die BASF oder Spitzenmenüs bei Veranstaltungen wie dem Winter Varieté – die GVO war bei unzähligen Veranstaltungen präsent und hat in den Jahren über eine Million Gäste bekocht. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte das Unternehmen zuletzt. Die gute Nachricht: Eine Tochterfirma des insolventen Unternehmens, die GVO Food GmbH, die in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter Lorenz den Geschäftsbetrieb auch nach Insolvenzeröffnung in kleinerem Umfang fortgeführt hat, konnte jetzt gerettet werden, mithilfe der Brüder Anselm und Vincent Hartung sowie der Heidelberger Vermögensberatung In Vertas. Vor gut vier Wochen haben sie gemeinsam die GVO von dem Insolvenzverwalter herausgekauft.

Die Brüder Hartung haben Erfahrung. Mit ihrer Firma "Sindbad" sind sie ebenfalls erfolgreich im Catering-Geschäft, wenn auch längst nicht so groß, wie es die GVO war. 2018 gründeten die beiden ihr Start-Up. Ab da ging es erstmal steil bergauf, aber auch "Sindbad" hat die Pandemie hart getroffen.

Gerade war das neue Restaurant in der Werkstattschule im alten Bahnbetriebswerk fertig geworden, da wurde klar: Veranstaltungen wird es erst mal nicht geben. Dabei war die Location extra für Sommerfeste oder Hochzeiten gedacht. "Uns haben unsere Gerichte im Glas gerettet", sagt Anselm Hartung – und meint damit die Idee, selbst gekochte Mahlzeiten nach eigenen Rezepten in Einmachgläsern zu vertreiben. "Außerdem hat die Werkstattschule immer an uns geglaubt und uns sehr unterstützt", betonen die beiden Gründer.

Bösinger hatte die Brüder Hartung bereits beim Gründerinstitut der SRH kennengelernt und sie beraten. Als er die jungen Männer nun anrief und eine Zusammenarbeit vorschlug, waren sie erst mal "ziemlich überrumpelt" – erinnert sich Anselm Hartung. So richtig großes Catering hätten sie eigentlich gar nicht gewollt. "Aber dann halt doch", sagt er und lacht.

Bösinger sagt heute selbstkritisch, dass schon vor Corona nicht alles rund lief bei der GVO. "Hier musste ein Generationensprung stattfinden." Diesen Sprung hat er nun geschafft, "Sindbad" und die GVO sind jetzt Partner. Das gemeinsame Ziel ist, das alte Kerngeschäft wieder aufzubauen, aber auch, die Firma zu modernisieren. Die drei schauen positiv in die Zukunft – und das, obwohl die Corona-Lage noch immer keine Veranstaltungen zulässt. Bis es wieder soweit ist, nutzen sie die Zeit, um kreativ zu sein. An Ideen mangelt es den Männern jedenfalls nicht.

Im "Sindbad" in der Werkstattschule ist ein Pop-up-Restaurant geplant. Dustin Dankelmann, der sich bis Sommer 2020 als Küchenchef des Heidelberger Restaurants 959 einen Namen machte, will dort für einige Zeit das Zepter übernehmen und steht quasi in den Startlöchern. Außerdem hoffen alle, dass wenigstens die Abifeiern im Juli stattfinden können. "Das Portland-Forum in Leimen ist dafür absolut perfekt", sagt Vincent Hartung. Im Moment müssen sie aber erst mal wieder Absagen entgegennehmen. Im Mai wird es noch keine größeren Veranstaltungen geben. Davon lassen sich die Brüder aber nicht die Laune verderben.