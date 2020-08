Von Jana Kramer

Heidelberg. Geht es nach den Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" (XR), soll Heidelberg noch viel grüner werden. Und so erregte die hiesige Ortsgruppe der globalen Umweltschutzbewegung, die sich ungefähr mit "Rebellion gegen das Aussterben" übersetzen lässt, am Samstagmorgen einmal mehr mit einer Aktion des zivilen Ungehorsams Aufsehen in Heidelberg. 23 junge Leute hatten das Wasser des Brunnens an der Haltestelle Stadtwerke sowie die Fontäne am Adenauerplatz grün eingefärbt.

Die Botschaft: "Die sind jetzt genauso grüngewaschen wie Heidelberg", wie XR-Pressesprecherin Michaela Vogt erklärte. "Greenwashing" (Deutsch: grünwaschen) ist eine kritische Bezeichnung für PR-Methoden, die ein Unternehmen als umweltfreundlich darstellen, obwohl es dafür keine hinreichende Grundlage gibt. Oberbürgermeister Eckart Würzner habe zwar im Mai 2019 den Klimanotstand ausgerufen, es werde aber immer noch viel zu wenig getan. Die Stadt Heidelberg pflege völlig zu Unrecht ein umwelt- und klimafreundliches Image. Um das Wasser zu färben, nahmen die XR-Aktivisten das fluoreszierende Natriumsalz Uranin. Das klingt giftig, ist aber völlig unschädlich und löst sich nach einiger Zeit selbst auf. Uranin ist auch in manchen Schaumbädern enthalten.

An beiden Brunnen veranstalteten die Klimaschutzaktivisten zudem ein "Die-in", also ein gemeinsames, symbolisches "Sterben": Alle legten sich auf den Boden und stellten sich tot, um so auf die drastischen Folgen der Erderwärmung hinzuweisen. Da die Protestaktion – wie meist bei XR – nicht angemeldet war, war die Polizei schnell mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Beide Seiten sprachen miteinander, sodass die Aktivisten ihren Protest durchführen durften. "Die ganze Aktion war nach 15 Minuten vorbei", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag gegenüber der RNZ. Angezeigt wurde demnach niemand.

Den Aktivisten stößt besonders auf, dass die Stadtwerke, eine hundertprozentige Tochter der Stadt Heidelberg, noch bis 2030 Fernwärme aus dem Großkraftwerk Mannheim beziehen will. Im November 2019 hatte der Gemeinderat im Rahmen des 30-Punkte-Klimaschutzaktionsplans beschlossen, ab 2030 keine weitere Fernwärme aus Steinkohle mehr zu beziehen.

Das geht Extinction Rebellion nicht schnell genug. "Heidelberg muss endlich die Katastrophe ernst nehmen und 2025 aus der Kohle aussteigen", so Sprecherin Michaela Vogt. "Ansonsten war das Ausrufen des Klimanotstands nichts weiter als eine PR-Kampagne." Dass der erst 2015 neuinstallierte Block 9 des Mannheimer Steinkohlekraftwerks als besonders effizient gilt und so CO2 eingespart werden kann, lassen die Aktivisten nicht gelten: Ein kompletter Kohleausstieg sei das Ziel, nicht die effizientere Ausgestaltung der Kohleindustrie.