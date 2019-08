Von Sara Wess

Heidelberg. Sie haben eine klare Meinung - und wollen nicht länger ungehört bleiben. Seit Jahresbeginn tagen die "Grünen Schüler*innen" im Zwei-Wochen-Rhythmus. "Im Januar hat sich die Grüne Jugend entschlossen, eine Untergruppe von Schülern auszugliedern, einfach, weil es so viele waren", erläutert Timo Frahm. Der 18-Jährige bildet gemeinsam mit Laura Götz den Vorstand der Bewegung. Inzwischen sind die Schüler fast komplett unabhängig. Die Grüne Jugend berät nur noch.

"Mitmachen darf jeder, der zur Schule geht", erklärt Laura Götz. Sie betont: "Bei uns darf jeder ab der ersten Klasse kommen und wenn wir über etwas abstimmen, hat jeder das gleiche Stimmrecht." Vorstandskollege Timo ergänzt: "Dadurch, dass die Grüne Jugend zum Großteil aus Studierenden besteht, gab es für uns Jüngere oft eine Hemmschwelle, sich zu beteiligen. Wir wollen den Schülern deshalb eine andere Möglichkeit geben, sich selbst einzubringen."

Die Gruppe zählt mittlerweile rund 15 Schüler und wächst stetig. "Vor Kurzem war jemand da, der ‚erst‘ in der siebten Klasse ist", berichtet Laura. "Und vor ein paar Wochen haben wir eine E-Mail bekommen aus Kanada, von einer Mutter, deren zehnjährige Tochter sich furchtbar darüber aufregt, was gerade klimatechnisch in der Politik passiert. Die hat nachgefragt, ob ihre Tochter, wenn sie wieder in Deutschland leben, hier in Heidelberg vorbeikommen kann."

Die meisten Mitglieder der Gruppe besuchen die achte bis zehnte Klasse, alle sind Gymnasiasten. Es sind mehr Jungen als Mädchen, "leider", wie Timo sagt. Neue Mitglieder gewinnen die Grünen Schüler vor allem über Mundpropaganda und die sozialen Netzwerke. Um mitmachen zu können, müsse man aber nicht Mitglied der Grünen Jugend oder gar der Partei sei. Klar sei dennoch, dass die meisten Mitglieder "grünes Gedankengut vertreten und auch grün wählen", betont Timo.

Bei ihren Treffen diskutieren sie über alles, was von aktuellem politischen Interesse ist. "Das ist wie bei den Grünen auch. Klimapolitik ist das wichtigste Thema, aber man kann nicht nur über Klima sprechen." Timo fährt fort. "Da gibt es auch nicht viel zu diskutieren, da gibt es klare Antworten." Ein wichtiger Punkt auf der sonst flexiblen Tagesordnung ist dabei die aktuelle Viertelstunde: "Jemand gibt einen Input, zum Beispiel Drogen- oder Verkehrspolitik, und dann sprechen wir darüber." Auch die Aktionen der Gruppe werden im Plenum geplant, erklärt Laura: "Wir machen Seminare, zum Beispiel zu den Themen EU-System oder Feminismus. Aber wir wollen auch mal rausgehen und Begehungen machen, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, beispielsweise auf dem Biobauernhof."

Die Schüler wollen etwas verändern, auch in Heidelberg. "Wir wollen eine Plattform bieten, einen ersten Einstieg für politikorientierte Schüler", fasst Laura zusammen. "Und wir haben verschiedene politische Ziele", betont Timo. "Wir sehen uns als Stimme der Schüler in Heidelberg und wollen auf Themen aufmerksam machen. Zum Beispiel setzen wir uns für einen höheren Anteil an Bio-Essen in Schulmensen ein." Er hofft, dass bald auch in anderen Städten Gruppierungen wie die Grünen Schüler entstehen. "Mich würde total freuen, wenn unsere Gruppe einem anderen Grüne-Jugend-Kreisverband als Inspiration dient."