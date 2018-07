Heidelberg. (pne) Der totale Verkehrskollaps zum Beginn der Arbeiten auf den Großbaustellen am Hauptbahnhof und an der Montpellierbrücke blieb am Donnerstag aus. Dennoch kam es zu langen Staus und zur Verwirrung bei etlichen Autofahren.

Einen Tag danach hat sich die Situation zumindest für die Autofahrer nicht wirklich entspannt. Zwar ging es auf der Speyerer Straße am Freitagmorgen etwas ruhiger zu, die Umleitungen über den Diebsweg und die Bundesstraße 535 wurden aber nach wie vor nicht wirklich angenommen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Die Polizei empfiehlt Pendlern, die in Richtung Innenstadt müssen, über die Bundesstraße B535 und die Römerstraße zu fahren. "Das ist zwar ein kleiner Umweg, aber dafür dürfte es dort flüssiger laufen", so der Polizeisprecher.

Eine andere Alternative sei, über das Kreuz Heidelberg in die Stadt zu fahren. Ein Weg, den einige Pendler offensichtlich schon am Freitag wählten. Auf der Bundesstraße B37 in Richtung Autobahnzubringer kam es am Freitagmorgen zu längeren Staus.

Rund um den Hauptbahnhof sorgten die zahlreichen Absperrungen bei einigen Autofahrern derweil noch immer für Irritationen. So verirrten sich auch am Freitag Fahrzeuge in die eigentlich gesperrte Kurfürstenanlage nördlich des Hauptbahnhofs.

Beim Bus- und Bahnverkehr lief es dagegen schon deutlich besser. Zwar kam es im Bereich des Betriebshofs aufgrund von defekten Weichen kurzzeitig zu Ausfällen der Straßenbahnlinien 22 und 5. "Ansonsten kommen die meisten Nutzer aber im Großen und Ganzen gut zurecht", sagte ein Sprecher der RNV gegenüber der RNZ.

Die gute Nachricht für alle Nutzer von Bus und Bahn: Ab Samstag ist die Haltestelle "Hauptbahnhof-Ost" in Betrieb. Von hier aus fahren die Bahnlinien 24 nach Rohrbach und die 25 über den Bismarckplatz bis nach Handschuhsheim.