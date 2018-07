Am Bahnhof wird die Haltestelle in Richtung Empfangsgebäude verlegt. Das 30-Millionen-Euro-Projekt dauert bis Ende September 2019. Dieser Teil der Kurfürsten-Anlage ist solange komplett gesperrt. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Ab Donnerstag, 26. Juli, müssen sich Pendler und Heidelberger umstellen: Am Hauptbahnhof startet dann endgültig die Großbaustelle. Hauptziel ist, die Straßenbahnhaltestelle näher ans Bahnhofsgebäude heranzurücken. Danach wird die Kreuzung Kurfürsten-Anlage/Lessingstraße neu gestaltet.

Am gleichen Tag starten auch die Arbeiten in der Speyerer Straße: Hier wird ein Gleisdreieck eingebaut, eine Verbindung zwischen den bestehenden Schienen auf der Montpellierbrücke, in der Carl-Benz-Straße und den neuen im Czernyring. Das hat weitreichende Konsequenzen für alle Verkehrsteilnehmer.

Hintergrund Einschnitte im S-Bahn-Verkehr Ausgerechnet zum Start der beiden Großbaustellen in der Kurfürsten-Anlage und in der Speyerer Straße wartet auf die Pendler noch weiteres Ungemach: Der S-Bahn-Verkehr zwischen Mannheim und Heidelberg wird ab Samstag, 28. Juli, und bis Montag, 3. September, teilweise eingestellt. Der Grund dafür: Zwischen Mannheim Hauptbahnhof und [+] Lesen Sie mehr Einschnitte im S-Bahn-Verkehr Ausgerechnet zum Start der beiden Großbaustellen in der Kurfürsten-Anlage und in der Speyerer Straße wartet auf die Pendler noch weiteres Ungemach: Der S-Bahn-Verkehr zwischen Mannheim und Heidelberg wird ab Samstag, 28. Juli, und bis Montag, 3. September, teilweise eingestellt. Der Grund dafür: Zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Mannheim-Friedrichsfeld Süd werden die Gleise erneuert. "Solche Arbeiten werden immer mal wieder turnusmäßig fällig", sagte Bahn-Sprecher Michael Greschniok. Nachdem sich in Heidelberg mehrere Kommunalpolitiker aufgeregt hatten, dass die Bahn nicht rechtzeitig mitgeteilt habe, entgegnete Greschniok: "Das wird in aller Regel mit den Kommunen abgestimmt." Genau dafür gebe es die Bauinfo-Dialoge. Bei solch einem großen Projekt gebe es einen Vorlauf von ein bis zwei Jahren. Die RNZ hat zusammengestellt, was ab kommenden Samstag auf die Fahrgäste zukommt. Besonders stark betroffen sind die Passagiere, die auf die S-Bahn Halte Arena/Maimarkt, Seckenheim, Friedrichsfeld-Süd und Pfaffengrund-Wieblingen angewiesen sind. Die Regionalexpress-Züge RE2 und RE3 fahren normalerweise von Mannheim nach Heilbronn, pendeln aber ab Samstag nur noch zwischen Heidelberg und Heilbronn. Die S1 und S2, die normalerweise von Homburg nach Osterburken und von Kaiserslautern nach Mosbach fahren, werden im Abschnitt zwischen Mannheim und Heidelberg komplett eingestellt. Auf den Linien S3 und S4 gibt es ebenfalls große Einschnitte. Sie werden in beiden Richtungen über die Gleise des Rangierbahnhofs Mannheim geführt und fahren vom Mannheimer Hauptbahnhof ohne Halt nach Heidelberg und umgekehrt. Für die Haltestellen Arena/Maimarkt, Seckenheim, Friedrichsfeld-Süd und Pfaffengrund/Wieblingen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Sie verkehren im 30-Minuten-Takt, eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich. Sie fahren nicht nach dem S-Bahn-Fahrplan. Bahn-Sprecher Greschniok empfiehlt daher den Reisenden, etwas mehr Zeit einzuplanen. In den späten Abendstunden halten einzelne S-Bahnen wieder in Friedrichsfeld- Süd und Pfaffengrund/Wieblingen. Tagesaktuelle Änderungen sind möglich. Über diese informiert die Deutsche Bahn über ihre Navigator-App und unter www.bahn.de/Reiseauskunft Die Busse des Ersatzverkehrs halten in Heidelberg am Südausgang des Hauptbahnhofs (Bahnstadt-Seite). (hob)

[-] Weniger anzeigen

Es ist schwer zu sagen, wer am meisten zu leiden hat: die Autofahrer oder die Nutzer von Bussen und Bahnen - zumal die S-Bahn zwischen Heidelberg und Mannheim fast gleichzeitig teilweise durch Busse ersetzt wird. Man weiß von früheren Großprojekten: Gewöhnlich sind die ersten Tage bitter, dann spielt sich alles ein. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hat Personal am Bahnhof im Einsatz, damit sich jeder zurechtfindet.

Die RNZ stellt die wichtigsten Veränderungen zusammen. Diese gelten erst einmal nur - wenn nicht anders angegeben - während der Sommerferien.

Auto- und Radverkehr

Kurfürsten-Anlage: Der Teil zwischen der Mittermaier- und der Karl-Metz-Straße ist in beide Richtungen gesperrt - mindestens bis Dezember. Gleichzeitig ist auch der Abschnitt zwischen Bahnhof und Römerkreis in Richtung Zentrum gesperrt (bis März 2019). Nicht betroffen ist der nördlich gelegene Abschnitt an den Stadtwerken und der Print Media Academy. Radfahrer haben es da besser: Sie werden kleinräumig um die Baustelle geleitet.

Mittermaier- und Lessingstraße: bisher nicht betroffen (erst im nächsten Jahr, wenn die vier bisherigen Fahrspuren auf zwei verengt werden).

Speyerer Straße: Die Kreuzung Speyerer Straße/Czernyring wird fast komplett gesperrt. Man kommt also an dieser Stelle weder ins Zentrum noch hinaus. Allerdings bleiben manche Abbiegebeziehungen in den betroffenen Straßen weiter möglich, denn die Sperrung betrifft wirklich nur den Bereich der Montpellierbrücke direkt an der Carl-Benz-Straße (siehe Grafik oben).

Busse und Bahnen

Linie 5: Die ehemalige OEG wird am Hauptbahnhof unterbrochen: Aus Richtung Mannheim endet sie am Steig A. Will man in Richtung Neuenheimer Feld/Bergstraße, muss man vom Bahnhof aus gut 200 Meter zum Betriebshof in der Karl-Metz-Straße laufen. Wer Richtung Bismarckplatz/Hans-Thoma-Platz will, nimmt die neue Linie 25, die an Steig M an der Print Media Academy, abfährt.

Linie 21: Die Verbindung zwischen Handschuhsheim und dem Bahnhof wird komplett eingestellt. Dafür gibt es die neue Linie 25.

Linie 24: Die Bahn, die sonst Handschuhsheim mit Rohrbach-Süd verbindet, fährt nur noch zwischen dem Hauptbahnhof (Steig M) und Rohrbach-Süd. Der nördliche Ast nach Handschuhsheim entfällt. Dafür gibt es die Linie 5 an Steig E.

Linie 25: Die neue Linie verbindet den Hauptbahnhof (Steig M), den Bismarckplatz und den Hans-Thoma-Platz.

Linie 26: Die gesamte Strecke zwischen Kirchheim und dem Bismarckplatz wird durch Busse ersetzt.

Linie 31: Die Linie, die sonst das Neuenheimer Feld mit der Altstadt verbindet, wird zum ersten Mal weiter zum Bahnhof geführt (Steig F). Sie ersetzt damit die Linie 32 in Richtung Neuenheimer Feld.

Linie 32: Die Linie, die sonst Altstadt, Bahnhof und Neuenheimer Feld verbindet, endet am Hauptbahnhof (Steig K). Die Verbindung ins "Feld" übernimmt die Linie 31.

Linie 33: An der Linienführung ändert sich nichts, nur an den Haltestellen: Wer in Richtung Bismarckplatz/Ziegelhausen will, steigt an den Steigen G

Im Czernyring liegen schon die neuen Straßenbahnschienen, die mit den bestehenden auf der Montpellierbrücke verbunden werden sollen. Deswegen muss die Kreuzung für die Sommerferien gesperrt werden. Foto: Rothe

und K zu, in Richtung Emmertsgrund geht es am Steig L.

Linie 34: In Richtung Wieblingen fahren die Busse nun über die Bergheimer Straße. Daher kann man nur am Betriebshof aussteigen und muss gut 400 Meter zum Bahnhof gehen. Von Wieblingen in Richtung Bismarckplatz/Ziegelhausen geht es fast wie gewohnt zum Bahnhof (Steig K) und dann weiter über die Kurfürstenanlage.

Linie 39: Früh morgens, spät abends und teilweise am Wochenende gibt es ausnahmsweise Fahrten zwischen dem Königstuhl und dem Bahnhof (Steig K).