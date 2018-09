Heidelberg. (pne) "Die Operation am offenen Herzen" (Baubürgermeister Jürgen Odszuck) geht weiter. Mit Beginn des neuen Schuljahres rückt die Baustelle rund um den Hauptbahnhof weiter nach Osten: in die Kurfürsten-Anlage zwischen Karl-Metz- und Mittermaierstraße. Damit kommen auf die Nutzer von Bus und Bahn ab Montag, 10. September, Änderungen zu.

Was wurde bisher gemacht? In den Sommerferien hat das Nahverkehrsunternehmen RNV westlich des Hauptbahnhofs die neue Haltestelle "Hauptbahnhof West" der Straßenbahnlinie 5 fertiggestellt. Ab Montag, 10. September, verbindet ein neuer Gleisbogen die Kurfürstenanlage mit der Karl-Metz-Straße. Vor dem F&U-Gebäude nördlich des Hauptbahnhofs wurden neue Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Die Haltestelle „Hauptbahnhof“ bleibt auch weiterhin gesperrt. Ersatzweise wurden die beiden Haltestellen „Hauptbahnhof Ost“ und „Hauptbahnhof West“ eingerichtet. Grafik: RNV

Welche Arbeiten stehen jetzt an? Bis Mitte November werden alte Leitungsmasten abgebaut und neue errichtet. Außerdem baut die RNV neue Grün- und Mittelinseln für Fußgänger im Bereich der Kurfürsten-Anlage zwischen Karl-Metz-Straße und Mittermaierstraße. Im selben Bereich werden die neuen Fahrbahnen für Auto- und Radfahrer asphaltiert.

Was ändert sich jetzt für Nutzer von Bussen und Bahnen? Die Haltestelle "Hauptbahnhof" bleibt gesperrt. Sie wird durch die Haltestellen "Hauptbahnhof Ost" und "Hauptbahnhof West" ersetzt. Der Nahverkehr nach Mannheim, Edingen, Wieblingen, Neuenheimer Feld/Handschuhsheim und der Anschluss in Richtung Pfaffengrund/Eppelheim fährt an der Haltestelle "Hauptbahnhof West" ab (Straßenbahnsteige A und B: Linien 5 und 24; Bussteige C und D am F&U-Gebäude). Alle Fahrten in die Innenstadt, nach Ziegelhausen, Rohrbach, Kirchheim und auf den Emmertsgrund starten wie bisher an der Haltestelle "Hauptbahnhof Ost" (Straßenbahnsteig M in der Kurfürstenanlage auf Höhe der Print-Media-Academy; Busbahnsteige K und L in der Lessingstraße neben der Touristeninformation).

Ab Montag fährt die Straßenbahnlinie 26 wieder wie gewohnt. Auch die Linie 5 verkehrt im regulären Takt zum Bismarckplatz, jedoch über die Bergheimer Straße. Die Linie 21 fährt ebenfalls wieder, jedoch nur zwischen Hauptbahnhof und Bismarckplatz. Die Linie 24 wird am Hauptbahnhof geteilt, fährt aber regulär zwischen Handschuhsheim und Rohrbach Süd. Die Buslinien 31 und 34 fahren ersatzweise vor und gegenüber dem F&U-Gebäude westlich des Hauptbahnhofs ab. Die 31 fährt über Betriebshof und Jahnstraße ins Neuenheimer Feld und über den Uniplatz zurück. Die 34 fährt in Richtung Heiligkreuzsteinach über die Kurfürsten-Anlage zum Bismarckplatz und dann weiter wie gewohnt. In Richtung Wieblingen und Pfaffengrund fährt sie über die Bergheimer Straße. Für die 33 entfällt die Haltestelle "Hauptbahnhof West".

Wer hilft mir weiter? Seit Mittwoch hat die RNV rund um den Hauptbahnhof wieder zahlreiche Helfer mit Infoflyern im Einsatz. Zudem stehen mehrere Infosäulen bereit. Wer auf Nummer sicher gehen will, informiert sich im Vorfeld online unter www.rnv-online.de/hbf-hd oder über die Smartphone-App "Start.Info".