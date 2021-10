Heute noch das Dienstgebäude der Heidelberger Verkehrspolizei, bald jedoch wieder ein Hotel: Das Gebäude in der Rohrbacher Straße 11 in der Heidelberger Weststadt hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Ende 2023 soll es so weit sein. Wenn alles nach Plan läuft, wird das Gebäude mit der Hausnummer 11 in der Rohrbacher Straße nach 86-jähriger Pause wieder als Hotel genutzt. Die Verkehrspolizei wird voraussichtlich in etwa 13 Monaten das Gebäude in der Weststadt frei machen und in die Campbell Barracks in der Südstadt umziehen. Danach können die neuen Eigentümer Peter Hütter und Christine Hütter-Bönan mit den Umbauten beginnen. Bereits jetzt ist aber klar, dass nicht alles reibungslos laufen wird: Ein im Hof zur Hans-Böckler-Straße 1 geplanter Neubau stößt bei den dortigen Eigentümern auf massiven Widerstand.

Hintergrund > Als Grand Hotel wurde das heutige Gebäude der Verkehrspolizei in der Weststadt in den Jahren 1867 und 1877 im Auftrag des Metzgermeisters Wilhelm Back errichtet. Es ist damit neben dem gegenüberliegenden Hotel Schmieder (dem heutigen "Crowne Plaza") eine der repräsentativen Herbergen, die damals in direkter Nachbarschaft des Heidelberger Hauptbahnhofes entstanden sind. Doch lange vor dem Umzug des Hauptbahnhofes an seinen heutigen Standort im Jahr 1955 ging das Gebäude an die Polizei. Seit 1937 dient es mit kurzen Unterbrechungen als Dienstgebäude. Für die alteingesessenen Heidelberger ist das Gebäude daher auch die "alte Polizeidirektion". Erst mit dem Neubau beim Landratsamt Anfang der 1990er-Jahre zog diese nämlich in die Römerstraße. Seitdem ist in der Rohrbacher Straße 11 nur noch die Verkehrspolizei untergebracht. Mit dem geplanten Zusammenzug von Kriminalpolizeidirektion und Verkehrspolizei in der Südstadt im ehemaligen Nato-Hauptquartier wird die Geschichte der Polizei in der Weststadt Geschichte sein. Die Familie Hütter hatte das Gebäude Anfang 2019 vom Land gekauft – und will wieder ein Hotel daraus machen. (hob)

Hütter, der zusammen mit seiner Schwester das ehemalige "Grand Hotel" Anfang 2019 vom Land Baden-Württemberg gekauft hatte und in Heidelberg bereits das "Suites" in Neuenheim und das Restaurantschiff Patria betreibt, wollte in dem Hof, in dem heute noch die Polizeiautos parken, einen vierstöckigen Terrassen-Neubau mit 14 Appartements und Suiten errichten. Gedacht sind diese für Langzeitgäste, die dort den Service des Hotels nutzen könnten, aber in ihren kleinen Wohnungen auch eine Küchenzeile vorfinden.

Marianne Heller und Tanja Wingerter - und mit ihnen noch sechs weitere Eigentümer der Hans-Böckler-Straße 1 - gehen gegen diesen Neubau auf die Barrikaden. Erfahren haben sie davon im Rahmen einer nachbarschaftlichen Anhörung. Prompt schalteten sie Baurechtsanwälte ein, legten Widerspruch beim städtischen Baurechtsamt und beim Landesdenkmalamt ein und informierten auch schon alle Fraktionen des Gemeinderates. "Unser Haus war früher die Villa des Hotelbesitzers", berichtet Marianne Heller.

In den Augen von Tanja Wingerter ist der geplante Neubau viel zu nah an ihrem Gebäude, der moderne Terrassenbau verschandele die historische Fassade des ehemaligen Grand Hotels. "Wegen 14 Zimmern baut man doch nicht so einen Klotz", ärgert sie sich. Weil die Balkone in Richtung der Hans-Böckler-Straße 1 zeigen, haben die Eigentümer Sorge um ihre Privatsphäre.

Die Verspiegelung und Begrünung der Fassade sowie das Baumaterial – Holz und rostfarbene Metalle – werden vom Anwalt der Hotelnachbarn kritisch gesehen. "Die asymmetrische Fassade fügt sich hier nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein", schreibt er in dem Einspruch an das Baurechtsamt.

Links die heutige Verkehrspolizei, rechts die Hans-Böckler-Straße 1. Deren Eigentümer wehren sich gegen einen möglichen Neubau im Hof zwischen den beiden Gebäuden. Foto: Rothe

"Der geplante Neubau ist nach unserer aktuellen baurechtlichen Beurteilung nicht genehmigungsfähig, was den Antragstellern schriftlich mitgeteilt wurde", teilt eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage mit. Das Grundstück liege im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung "Südlicher Adenauerplatz", die dem Bauvorhaben in der geplanten Form entgegenstehe. Peter Hütter teilt unterdessen mit, dass er an diesem Donnerstag einen Termin mit der Stadt habe, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Die Fundamentalkritik an dem Neubau kann Hütter nicht verstehen. Er und seine Schwester hätten bei ähnlichen Bauvorhaben in Florenz und zuletzt München bewiesen, dass sie sehr sensibel mit historischen Bauten umgingen. Auch das Landesdenkmalamt habe sich zu den Plänen in Heidelberg schon positiv geäußert. "Die Abstände werden eingehalten. Und wir können doch nicht im gleichen Stil bauen wie damals", so Hütter.

Jede Epoche habe ihre eigene Architektur. Besonders die geplante Grünanlage sei ein Gewinn für diesen Teil der Weststadt. Dies sei allemal besser als die vielen Betonbauten, die derzeit in Heidelberg entstünden. "Das ist sehr kostspielig, was wir da bauen wollen – und wirtschaftlich kaum zu stemmen." Zu bedenken sei auch, dass das Ganze bisher nur als Parkplatz genutzt werde.

40 Zimmer wird das Stammhaus in der Rohrbacher Straße künftig haben. Zwei Dachöffnungen sind geplant, um so zwei neue Terrassen unterzubekommen. Und obwohl derzeit immer neue Hotels in Heidelberg aus dem Boden schießen und die Corona-Pandemie die Branche immer noch im Griff hat, ist Hütter zuversichtlich, dass er dem "Grand Hotel" und späterem "Heidelberger Hof" wieder zu neuem Glanz verhelfen kann. Es sei ihm und seiner Schwester ein Herzensanliegen, das Gebäude behutsam zu restaurieren.