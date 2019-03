Heidelberg. (bik) Für die Gourmets der Region hat Sternekoch Martin Scharff sein drittes Gourmet- und Weinfestival im Heidelberger Schloss aufgelegt. Vier Tage lang, vom 29. März bis zum 1. April, werden neue Weinthemen aufgeblättert und Sterneköche kochen dazu auf. Am Freitag, 29. März, 19 Uhr, werden Deutschlands beste Naturweine vorgestellt und der Berliner Markus Semmler steht am Herd. Am 30. März um 19 Uhr steigt die Rotweingala "Blaufränkisch trifft Lemberger". Mit dabei sind zwei Sterneköche und vier Großmeister des Rotweins, dazu der Weinkritiker Gerhard Eichelmann. "Das neue deutsche Sektwunder" ist am Sonntag, 31. März, 17 Uhr, zu bestaunen, moderiert von Eichelmann und bekocht von vier Großmeistern der Sterneküche. Am Montag, 1. April, 18 Uhr, steigt die große Küchenparty mit jungen Küchenstars und Nachwuchswinzern in der Schlossweinstube.

Auf der H.S. Patria ist am 29. März, 19 Uhr, "Young Generation Day" für Genießer unter 35; am 31. März, 12 Uhr, heißt die Schiffstour "Wine on the Water". Die junge Mosel - und einer ihrer Sterneköche - trifft den Neckar. Musik ist außer bei der Sekt-Gala immer dabei. Die Veranstaltungen kosten zwischen 89 und 179 Euro. Mehr Infos und Tickets gibt es unter Telefon 06221 / 8727010 und auf www. heidelberger-schloss-gastronomie.de.