Rattenkot, Schmutz und Fäkalien: So sah es im Keller in der Kirschgartenstraße 36 seit dem Unwetter aus. Foto: Peter Dorn

Heidelberg. (ani) Seit den sintflutartigen Regenfällen vom 27. auf den 28. Juli bricht die Kritik an der Gesellschaft für Grund- Hausbesitz (GGH) nicht ab. Besonders betroffen waren die Häuser in der Kirschgartenstraße in der Südstadt, wo die Keller mit Abwasser voll liefen und Schmutz und Fäkalien zurückblieben - die bis Anfang dieser Woche noch nicht beseitigt worden waren.

Jetzt nimmt die GGH noch einmal Stellung zu den Ereignissen und der Kritik der Mieter. "Durch die massiven Regenfälle sah sich die GGH wie alle Hauseigentümer am Unwetterwochenende den Kapazitätsgrenzen erreichbarer Firmen für die Schadensbeseitigung ausgesetzt", heißt es in einer Mitteilung.

Noch am Unwettertag habe sie dennoch erreichen können, dass eine erste Firma mit den Abpumparbeiten in der Kirschgartenstraße begann. In der gesamten darauffolgenden Woche seien die Firmen - eine für Desinfektion und eine weitere für die Reinigung - sowie Mitarbeiter der GGH in den betroffenen Objekten unterwegs gewesen, um die Folgen des Starkregens zu beseitigen. "Mieter, die nicht angetroffen wurden, sind mit Aushängen gebeten worden, die Kellerabteile zu öffnen. Wo Maßnahmen schon möglich waren, sei es in Allgemeinkellern oder in durch Mieter schon geöffneten Kellern, erfolgte die Schadensbeseitigung", schreibt die GGH.

Und: "Die Problematik der zeitlichen Abläufe hat eine wesentliche Ursache darin, dass für das Abpumpen, die Desinfektion und anschließend die Reinigung drei Fachfirmen hinzugezogen werden mussten und es allgemein auch durch die beginnende Urlaubszeit überall Kapazitätsengpässe gab."

Dass es für die Mieter dadurch zu Unannehmlichkeiten gekommen sei, habe man erkannt - und bedaure dies zutiefst. "Die belastende Situation unserer Mieter sehen wir insbesondere auch als Anlass, nach Verbesserungsmöglichkeiten bei der Koordination und Beauftragung von Fachunternehmen zu suchen", heißt es.

Am vergangenen Dienstag - als zum zweiten Mal ein RNZ-Artikel zum Thema erschien - hätten sich GGH-Mitarbeiter einschließlich der Bereichsleitung vor Ort in der Kirschgartenstraße mit den Mietern über die Abläufe und die entstandenen Probleme unterhalten sowie die Fragen der Mieter beantwortet. "Wir bedauern, dass dies nicht bereits intensiver durch die eingesetzten Mitarbeiter und Firmen erfolgte, hoffen aber, dass wir unseren Mietern unsere Maßnahmen transparent machen konnten."

Tatsächlich bestätigte am Mittwoch Mahlet Gebrewold, Anwohnerin in der Kirschgartenstraße 36, dass am Dienstagnachmittag alle Keller und Gemeinschaftsräume geputzt und desinfiziert wurden. "Es sieht wirklich sauber aus", sagte die Mutter zweier Kinder.

Und die GGH schreibt: "Die Geschäftsführung legt Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter stets ein genaues Verständnis für die berechtigten Ansprüche unserer Mieter haben. Wir haben daher für die Optimierung unserer Aufgabenerfüllung erste interne Gespräche geführt und werden unsere Mitarbeiter verstärkt auch für solche besonderen Situationen sensibilisieren."