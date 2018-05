Nahe einer Autobahnanschlussstelle bei Zwingenberg in Südhessen wurde die Frauenleiche gefunden. Kriminaltechniker sichern Spuren am Fundort. Foto: R. Priebe

Heidelberg. (dpa-lsw) Im Fall der getöteten Heidelbergerin hofft die Polizei nach der Veröffentlichung von Fotos und Fragen weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung. «Wir stecken mitten in den Ermittlungen», sagte ein Sprecher am Dienstag. Spezialisten hätten den Fundort der Leiche im hessischen Zwingenberg am Montag erneut untersucht. «Erst wenn alle Spuren ausgewertet sind, ergibt sich das Gesamtbild.»

Die 26-Jährige hatte vor ihrem Verschwinden Mitte August Streit mit ihrem Lebensgefährten. Der 34-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er hat den Konflikt eingeräumt. Der Mann steht den Angaben zufolge weiter im Zentrum der Ermittlungen.

Die Polizei hat unter anderem einem Foto von dem Mann veröffentlicht und will wissen, wer ihn seit dem 12. August gesehen hat. Auch ein Foto vom Auto des Opfers veröffentlichten die Ermittler. Zeugen sollen Kontakt mit den Behörden aufnehmen.