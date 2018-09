Von Micha Hörnle

Heidelberg. Seit zwei Monaten ist die Bäckerei Mantei Geschichte, als die letzten verbliebenen zwölf Filialen endgültig geschlossen wurden. Nun naht auch das Ende der Backstube in der Eppelheimer Straße. Der Grundstückseigentümer E+S - die Abkürzung steht für die beiden Geschäftsführer Gregor M. Erhard und Daniel Stern - hat vor, das Gebäude abzureißen - wohl noch bis Ende des Jahres. Der Antrag ist genehmigt.

Im Moment versucht der Mantei-Insolvenzverwalter noch, die vielen Maschinen der Backstube zu verkaufen, was bis Ende des Monats abgeschlossen sein wird. Dann soll bis spätestens Mitte 2019 mit dem Bau des "Gesundheitszentrums Bahnstadt" begonnen werden - einem Ärztehaus auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist, gemessen an den bestehenden Ärztehäusern der Stadt, mit 9000 Quadratmetern an vermietbarer Fläche doch recht groß und verspricht potenziellen Mietern eine flexible Flächeneinteilung. Stern: "Von 100 bis 1000 Quadratmeter ist alles möglich." Zudem gebe es eine gute Anbindung, es werde auch eine Tiefgarage gebaut. Für den vierstöckigen Neubau mit einem Staffelgeschoss gäbe es schon "ernsthafte Zusagen", so Erhard, auch planerisch sei fast alles in trockenen Tüchern: Eine Bauvoranfrage habe die Stadtverwaltung positiv beschieden, die Bauunterlagen will Stern noch in diesem Monat einreichen.

Architektonisch hebt sich der Neubau durchaus von dem direkt benachbarten Kino "Luxor" mit seiner markanten Metallfassade ab: Hier entsteht ein eher klassisch-schlichtes, fast nüchternes Gebäude, das mit seiner gehobenen Ausstattung nach dem Bau einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet haben wird. Es soll spätestens Ende 2019 fertig sein.

Damit endet das Rätselraten, was aus dieser Immobilie in der Eppelheimer Straße werden soll. Der vorherige Besitzer hatte Ende Oktober 2016 der Bäckerei gekündigt, die sich allerdings darum wenig scherte und weiterproduzierte. Fast zeitgleich hieß es, dass die Besitzer des einstigen Ausflugslokals, die Familie Hofbauer, das Areal gekauft hätten und dort eine Art Eventgastronomie planen würden. Dann sprangen vor eineinhalb Jahren die Hofbauers ab, vor einem Jahr griff E+S zu.

Gregor M. Erhard und Daniel Stern gründeten vor neun Jahren ihr Immobilienunternehmen, ihre städtebaulich prominentesten Projekte waren bisher der Neubau in der vorderen Plöck (direkt neben Schreibwaren-Knoblauch) und in Ziegelhausen die Umnutzung des ehemaligen Restaurant-Hotels "Schwarzer Adler" zu einem Seniorenheim. Der Bau in der Plöck ist längst bezogen, in der Kleingemünder Straße ist immerhin der Rohbau beendet, der Innenausbau ist voll im Gange, "bis März/April wollen wir fertig sein", so Erhard. Für das bisher einzige Seniorenheim in diesem Stadtteil - die meisten Zimmer haben Neckarblick - gibt es beim Betreiber Arbeiter-Samariterbund viele Anmeldungen und eine jetzt schon lange Warteliste.

E+S hat auch mittlerweile das Firmengelände von Ford Joncker gekauft - dieser Traditionsbetrieb war Ende Januar in Insolvenz gegangen. Im Moment haben sich hier mehrere Mieter, darunter eine weithin sichtbare Ballonboutique, zur Zwischennutzung eingefunden. Aber langfristig planen Erhard und Stern eine komplett neue Bebauung: Mikro-Appartements, also Studentenwohnungen. Doch dazu muss erst einmal ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Das kann schon eine Weile dauern. Doch Erhard sagt: "Wir haben keinen Zeitdruck."