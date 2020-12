Heidelberg. (hob) Es gibt Anfragen aus der ganzen Republik und aus dem deutschsprachigen Ausland: Die Idee vom "Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen" von "Heidelberg Marketing" hat gezündet. Innerhalb weniger Stunden war die erste Fuhre von Tüten, die in den beteiligten Rewe- und Edeka-Märkten sowie der Galeria Kaufhof auslagen, vergriffen. Darin enthalten: jeweils eine Sammler-Glühweintasse "Heidelberger Weihnachtsmarkt 2020", eine weitere zeitlose Tasse, eine Flasche Glühwein von Adam Müller, Magenbrot und gebrannte Mandeln.

Mit dem Einkauf des Geschenksets werden die Schausteller mit sechs Euro unterstützt. Am Freitag und Samstag, 4. und 5. Dezember, werden die Tüten von 10 bis 18 Uhr an der Touristeninformation am Neckarmünzplatz verkauft. "Wir haben 5000 auf Lager, können aber auch noch einmal 5000 nachliefern", so "Marketing"-Chef Mathias Schiemer.

Update: Dienstag, 1. Dezember 2020, 15.18 Uhr

Heidelberg bietet nun den Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen an

Heidelberg. (hob) Weder auf den Duft von gebrannten Mandeln noch auf die limitierte Glühwein-Tasse müssen die Heidelbergerinnen und Heidelberger in diesem Jahr verzichten. Denn ab Anfang Dezember verkauft "Heidelberg Marketing" Geschenksets – und damit praktisch einen Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen.

Die Glühweintassen, hier eine von 2016, sind begehrte Sammlerstücke. Foto: Rothe

20.000 Glühweintassen mit der Aufschrift "Heidelberger Weihnachtsmarkt 2020" hat "Heidelberg Marketing" bestellt, sie werden nächste Woche geliefert. Bis zuletzt hoffte das Team um Geschäftsführer Mathias Schiemer, dass das adventliche Treiben zwischen Karls- und Bismarckplatz auch in diesem außergewöhnlichen Jahr der Corona-Pandemie doch noch stattfinden kann. Als die Infektionszahlen stiegen und das den Weihnachtsmarkt unmöglich machte, hat man aus der Not eine Tugend gemacht.

Kurz vor dem Nikolaustag, am 4. und 5. Dezember, wird auf dem Neckarmünzplatz ein "Drive In" aufgebaut, wo es die Geschenksets zu kaufen gibt. Darin enthalten sind eine 2020-er und eine neutrale Glühweintasse, eine Flasche original Heidelberger Weihnachtsmarktglühwein vom Weingut Adam Müller sowie eine Tüte gebrannte Mandeln und Magenbrot. "Damit werden wir sicherlich vielen Sammlern eine Freude machen", ist "Mathias Schiemer überzeugt. Denn seit jeher sind die Tassen ein beliebtes Souvenir vom Heidelberger Weihnachtsmarkt. Vor allem aber wollen Schiemer und sein Team von "Heidelberg Marketing" mit der Aktion die von der Coronakrise gebeutelten Heidelberger Schausteller unterstützen. Die Mandeln und das Magenbrot haben sie bei ihnen eingekauft. Die Schausteller bekommen aber pro verkauftem Geschenkset nicht nur die drei Euro für die Süßigkeiten, sondern auch noch drei Euro als Spende obendrauf.

Die Weihnachtsmarkt-Sets für knapp unter 20 Euro wird es übrigens auch noch ab dem 6. Dezember geben: In der Galeria Kaufhof und einigen Rewe-Märkten. Schiemer: "Auch einige Firmen haben schon Bestellungen bei uns aufgegeben – als Geschenk für ihre Kunden."