Heidelberg. (hö) Das Einzelhandelskarussell in der Innenstadt dreht sich weiter: Unweit von der Providenzkirche, in der Hauptstraße 92, hat am heutigen Samstag der Edel-Taschen-Händler "Liebeskind Berlin" seinen letzten Verkaufstag. Vor viereinhalb Jahren, im Mai 2015, hatte das Unternehmen seine damalige 34. Filiale in Heidelberg eröffnet. Nun lief der Mietvertrag aus, aber man wurde sich offenbar nicht mit dem Vermieter einig.

Dafür zieht nun die Verkaufsstelle des schwäbischen Haushaltswarenhersteller WMF bis Ende März aus der Hauptstraße 15 in die alte Liebeskind-Filiale. Momentan wird dort noch der Lagerbestand an Töpfen und Besteck abverkauft; wenn nichts mehr da ist – möglicherweise Mitte März – verlässt WMF endgültig die Hauptstraße 15.

Liebeskind – eine 2003 von drei jungen Männern gegründete Firma, die mittlerweile zur Würzburger Modekette s.Oliver gehört – möchte an sich gerne in Heidelberg bleiben, wie eine Unternehmenssprecherin der RNZ versichert: "Wir werden in eine neue Fläche umziehen und sind aktuell auf der Suche."

Denn mit dem Standort Heidelberg sei man "super zufrieden". Entlassen wird niemand, eine der vier Mitarbeiterinnen wechselt zur Mannheimer Filiale, die anderen drei warten, bis der neue Laden in Heidelberg aufmacht.

Völlig überraschend machte zur Wochenmitte der Computerspielanbieter "Gamestop" in der Hauptstraße 10 dicht. Die Hintergründe sind völlig unklar – genauso wie die Frage, ob die Filialschließung vorübergehend oder dauerhaft ist. Ein paar Häuser weiter, in der Hauptstraße 16, hat "Schuh Roland" mittlerweile auf "Schuh Görtz" umgeflaggt (auch wenn der alte Schriftzug noch hängt). Die Filiale schräg gegenüber, im Darmstädter-Hof-Centrum (DHC), bleibt erhalten – ist aber momentan wegen Renovierung geschlossen. Angeblich soll es das mittelpreisige Sortiment in der Hauptstraße geben, das edlere im DHC.