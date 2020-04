Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern am Mittwoch wird das öffentliche Leben auch in Heidelberg langsam wieder hochgefahren. In einer Pressekonferenz erklärten Oberbürgermeister Eckart Würzner und Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson am Donnerstag die Pläne für die nächsten Tage und Wochen. Ein Überblick:

> Gesichtsmasken sollen in Heidelberg bald zum Stadtbild gehören. "Wir möchten, dass es in der nächsten Zeit zur neuen Normalität wird, einfache Masken zu tragen, um so andere zu schützen", sagte Erichson. Die Stadt bittet alle Bürger, sich einen Mund-Nasen-Schutz zu besorgen oder selbst zu nähen. In städtischen Einrichtungen wird das Tragen von Masken zur Pflicht. Wer keine Maske hat, bekommt etwa vor dem Betreten von Bürgerämtern eine von der Stadt. "Wir haben mehrere hunderttausend einfache Masken auf Lager", so Würzner. "Wir können nur hochfahren, wenn alle das Thema Mundschutz ernst nehmen."

> Parks und Grünflächen sind ab Montag wieder für alle offen. Abgesehen von den weiterhin gültigen allgemeinen Regeln im öffentlichen Raum – 1,5 Meter Abstand und keine Gruppen über zwei Personen, die nicht zusammenwohnen – gibt es in den Parks dann keine Einschränkungen mehr. So sind sich niederlassen, picknicken und Ball spielen wieder erlaubt. Die große Ausnahme: die Neckarwiese – sie bleibt komplett gesperrt. "Sie ist ein überregionaler Anziehungspunkt mit Sogwirkung", so Würzners Begründung. "Mir wäre es lieber, sie zu öffnen, aber der Kontrollaufwand, ob sich alle an die Abstandsregeln halten, wäre hier enorm." Würzner hofft aber, wenigstens das Spazierengehen auf der Neckarwiese demnächst – "vielleicht Anfang Mai" – wieder erlauben zu können. Bis auf Weiteres geschlossen bleiben Alla-Hopp-Anlage sowie alle Spiel- und Sportplätze.

> Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen ab Montag bundesweit wieder öffnen – in Heidelberg sind das rund 1000 der 1100 Läden. Die Bestimmungen – ob es etwa Einlasskontrollen wie in vielen Supermärkten gibt – muss das Land Baden-Württemberg noch festlegen. Alle Läden können von der Stadt Masken, Desinfektionsmittel und Infomaterial bekommen. Cafés, Bars und Restaurants bleiben zu, dürfen aber weiter Essen liefern und zur Mitnahme anbieten.

> Zoo, Kurpfälzisches Museum und Stadtbücherei sollen alsbald wieder öffnen – allerdings muss das Land noch die Erlaubnis geben. Würzner hofft, dass das schon nächste Woche klappt. Aber: Der Zugang zu diesen Einrichtungen wird kontrolliert und ist ausschließlich mit Maske erlaubt! Theater und andere Häuser, in denen viele Menschen eng beisammen sind, bleiben zu. Geschlossen bleiben auch die beiden Heidelberger Freibäder.

> Die Schulen sollen gemäß der bundesweiten Pläne schrittweise öffnen – angefangen mit den Schülern der Abschlussklassen am 4. Mai. Man habe auch für die Schüler ausreichend Masken, so Würzner.

> Die Kitasbleiben zu – mindestens bis 3. Mai. Das ist hart für viele Eltern, aber Würzner sagt auch: "Ich gehe davon aus, dass die Notbetreuung für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Jobs hochgefahren werden muss." So sei etwa denkbar, dass sie auf weitere Berufsgruppen oder besonders prekäre Situationen – etwa bei Alleinerziehenden – ausgeweitet werden könnte. Das ist aber noch in Klärung mit dem Land. Von den Kita-Schließungen betroffene Eltern zahlen in städtischen Kitas aktuell keine Gebühren. Würzner plant, auch Eltern, deren Kinder in nicht-städtische Kitas gehen, zu entlasten. Dazu schlägt er dem Gemeinderat ein Sofortpaket vor.

> In Bus und Bahn will die Stadt ebenfalls eine Maskenpflicht. Darüber sei man in Gesprächen mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Bislang gibt es von der RNV lediglich eine Empfehlung, Masken zu tragen – von einer Pflicht war bei dem Verkehrsunternehmen bisher noch keine Rede.

> Die städtischen Ämter inklusive der Bürgerämter bieten ab Montag wieder ihr ganzes Leistungsspektrum. Allerdings muss man vorher anrufen und einen Termin ausmachen. Einfach vorbeikommen – das geht nur im Bürgeramt Mitte in Bergheim. Alle städtischen Gebäude dürfen nur noch mit Mundschutz betreten werden. Der Recyclinghof Kirchheim öffnet am 21. April wieder für die Anlieferung von Grünschnitt aus Heidelberger Haushalten.

Info: Mehr Infos zur aktuellen Lage auf www.heidelberg.de/coronavirus