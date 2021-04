Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Gäste Schulter an Schulter im Lokal, die Kontaktdaten nicht erhoben, zu laute Musik und wiederholt zu lange geöffnet: 2000 Euro sollte ein Wirt aus der Heidelberger Altstadt dafür zahlen, befand das Ordnungsamt der Stadt. Der 61-Jährige legte Einspruch ein – und das Verfahren landete am Dienstag auf dem Tisch von Richter Reiner Wolf am Amtsgericht. Es sind gleich drei Bußgeldbescheide, das Amt wirft dem Wirt vor, im Juli und August 2020 gegen das Gaststättengesetz, die Corona-Verordnung und das Ordnungswidrigkeitengesetz verstoßen zu haben.

"Das sieht alles aus, als würde ich mich um die Corona-Verordnung gar nicht kümmern", erklärte der Kneipier. "Davon kann aber keine Rede sein." Er habe damals, als er nach dem ersten Lockdown wieder öffnen durfte, die Tische auseinander gestellt, keine Livemusik mehr angeboten, die Dart-Teams aufgelöst und Desinfektionsmittel und Masken besorgt. Im Sommer habe er immer vor der Tür gestanden, "und dafür gesorgt, dass ich keinen Umsatz mache", scherzte der Wirt. Zu dieser Zeit sei fast täglich kontrolliert worden – die Vorwürfe also Einzelfälle. Er hoffte auf das Verständnis des Richters, denn es sei nicht einfach, die Gäste im Griff zu haben.

"Besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen", erklärte der Wirt – und warb um Nachsicht. Er habe zwar gegen die Sperrzeit für die Außenbewirtschaftung verstoßen – aber eben auch deshalb, weil er die Gäste nicht ins Lokal hineinholen konnte – das sei schließlich mit seiner begrenzten Besucherzahl ausgelastet gewesen: "Der Laden ist dann so voll, wie Corona es erlaubt." Wenn man die Leute – teilweise Stammgäste – auf die Straße setzen müsse, ernte man nur Gelächter. "Bevor sie sich dann in Hauseingängen niederlassen, sitzen sie friedlicher bei mir", so der Wirt. Bei der ersten Kontrolle habe er einen Polizisten gefragt, was er denn machen soll. Der habe geantwortet, dass er es auch nicht wisse, und sei gegangen. Ein Mann vom Ordnungsamt habe ihm später erklärt, er solle die Polizei rufen, wenn die Gäste sich weigerten, zu gehen. "Ich lasse die Terrasse doch nicht von der Polizei räumen", erklärte der Kneipier. Die Vorfälle hätten sich eben im Sommer abgespielt, "da war Corona im Bewusstsein vor allem der jungen Leute kein Thema".

Auch beim Thema Ruhestörung sah der Wirt die Lage anders als das Ordnungsamt. Die Polizei habe bei der Anfahrt über die B 37 vielleicht Musik hören können, auf dieser Seite seiner Bar aber – das wisse er aus Erfahrung – "interessiert’s keinen", dort sei nur noch der Neckar. Und auf der anderen Seite sei es deutlich leiser als etwa in der Unteren Straße. Die Strafe fand er deshalb ungerecht: "Das sehe ich nicht ein."

Richter Wolf wollte dem 61-Jährigen in seiner Ansicht aber nicht folgen. Wenn er als Wirt sowieso nichts ändern könne, "wozu dann Sperrzeiten?", fragte der Richter. Die Leute dann einfach draußen zu lassen, "das macht für mich keinen Sinn". Weil der Kneipier die Vorwürfe nicht bestritt, sondern nur anders wertete, macht Wolf ihm einen "Vorschlag zur Güte". Statt jetzt noch die Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamts zu unstrittigen Sachverhalten als Zeugen zu vernehmen, könne er das Verfahren hinsichtlich eines Bußgeldbescheids über 1000 Euro einstellen – unter der Bedingung, dass der Wirt seine Einsprüche bei den anderen zurücknehme. "Das kommt dann auf Halbe Halbe heraus."

Der Barbesitzer hatte nach den November- und Dezemberhilfen kein Einkommen mehr. "Und ich bin kein Fan davon, jemanden fertigzumachen, der es sowieso schwer hat", so Wolf. Der Wirt nahm das Angebot an, den entlassenen Zeugen teilte der Richter das Ergebnis mit und erklärte: "Damit ist der Rechtsfrieden wiederhergestellt."